Баварія готує 100 млн євро на трансфер зірки Мілана

Тео Ернандес святкує гол. Фото: "Мілан"

Мюнхенська "Баварія" залишилася розчарованою рішенням свого зіркового правого захисника Альфонсо Девіса перейти в мадридський "Реал". Тож у клубі зайнялися пошуком заміни.

Знайшли заміну в італійському "Мілані", повідомив портал Milan news.

Кого захотіла "Баварія"

Клуб із Мюнхена націлився на зіркового захисника "Мілана" та збірної Франції Тео Ернандеса. Для цього трансферу керівництво "Баварії" зараз збирає 100 млн євро.

У "Мілані" не хотіли б втрачати свою головну зірку, але сума у розмірі 100 млн євро може їх переконати.

Також джерело відзначило, що через інтерес "Баварії" "Мілан" веде переговори з Ернандесом про продовження контракту, оскільки чинний договір розрахований до середини літа 2026 року. Клуб хоче зробити це, щоб під час спілкування з потенційним покупцем просити ще більше грошей.

Трансфер Ернандеса за 100 млн євро стане рекордним для захисників. Чинний рекорд належить "Манчестер Сіті", яке минулого міжсезоння заплатило за хорвата Йошка Гвардіола 90 млн євро.

У поточному сезоні Ернандес в 33 матчі забив чотири голи і зробив дев'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного гравця у 55 млн євро.

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