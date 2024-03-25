Милан купят шейхи из Саудовской Аравии — что известно о продаже клуба

Футболисты "Милана" празднуют гол. Фото: "Милан"

Легендарный итальянский "Милан" вскоре может сменить владельцев. Потенциальные покупатели платежеспособнее нынешних.

Об возможной смене владельцев "Милана" сообщил журналист Руди Галетти.

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Кому интересен "Милан"

"Милан" в последние сезоны вернулся на хороший уровень, но этого пока мало для борьбы с "Интером" за чемпионство и хороших выступлений в Лиге чемпионов. В первую очередь, команде не хватает финансовых ресурсов, чтобы осуществить необходимые трансферы. Во-вторых, нынешние игроки показывают свой максимум.

По информации источника, завладеть "Миланом" хочет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Сейчас готовятся предложения о покупке команды.

Инвесторы из Саудовской Аравии планируют завершить сделку о покупке "Милана" до июня текущего года, чтобы лучше организовать летнюю трансферную кампанию.

Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

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