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Милан купят шейхи из Саудовской Аравии — что известно о продаже клуба

25 марта 2024 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Милан купят шейхи из Саудовской Аравии — что известно о продаже клуба
Футболисты "Милана" празднуют гол. Фото: "Милан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный итальянский "Милан" вскоре может сменить владельцев. Потенциальные покупатели платежеспособнее нынешних.

Об возможной смене владельцев "Милана" сообщил журналист Руди Галетти.

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Бывший и нынешний функционеры "Милана" Адриано Галлиани и Златан Ибрагимович. Фото: "Милан"

Кому интересен "Милан"

"Милан" в последние сезоны вернулся на хороший уровень, но этого пока мало для борьбы с "Интером" за чемпионство и хороших выступлений в Лиге чемпионов. В первую очередь, команде не хватает финансовых ресурсов, чтобы осуществить необходимые трансферы. Во-вторых, нынешние игроки показывают свой максимум.

По информации источника, завладеть "Миланом" хочет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Сейчас готовятся предложения о покупке команды.

Инвесторы из Саудовской Аравии планируют завершить сделку о покупке "Милана" до июня текущего года, чтобы лучше организовать летнюю трансферную кампанию.

Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед". 

Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом. 

футбол
Саудовская Аравия
Милан
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