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Трубин выбрал новый клуб, Бенфика установила цену за игрока

25 марта 2024 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин выбрал новый клуб, Бенфика установила цену за игрока
Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В португальской "Бенфике" приняли решение продать Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна. Голкипер сборной Украины не против продолжить карьеру в другой команде. 

"Бенфика" отпустит вратаря при одном важном условии, сообщает A Bola

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Как минимум четыре европейских клуба заинтересованы в трансфере Анатолия Трубина несмотря на то, что 22-летний вратарь потерял место в основном составе сборной Украины. В "Бенфике" приняли решение продать вратаря в том случае, если португальский клуб получит выгодное предложение по украинцу. 

Куда может перейти Трубин 

Контракт вратаря с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Португальцы хотят заработать на трансфере украинца как минимум 30 млн евро. Два клуба, которые интересуются голкипером, готовы заплатить эти деньги. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин ловит мяч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Речь идет о мюнхенской "Баварии" и английском "Манчестер Юнайтед". При этом украинец склоняется к переезду в Англию, поскольку считает, что будет легче выиграть конкуренцию у Андре Онана и стать основным вратарем "красных дьяволов". 

Португальская "Бенфика" хочет получить максимальное количество предложений по трансферу Трубина. После этого "драконы" начнут переговоры с потенциальными покупателями. 

Напомним, "Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед". 

Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом. 

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