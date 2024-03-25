Трубин выбрал новый клуб, Бенфика установила цену за игрока

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В португальской "Бенфике" приняли решение продать Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна. Голкипер сборной Украины не против продолжить карьеру в другой команде.

"Бенфика" отпустит вратаря при одном важном условии, сообщает A Bola.

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Как минимум четыре европейских клуба заинтересованы в трансфере Анатолия Трубина несмотря на то, что 22-летний вратарь потерял место в основном составе сборной Украины. В "Бенфике" приняли решение продать вратаря в том случае, если португальский клуб получит выгодное предложение по украинцу.

Куда может перейти Трубин

Контракт вратаря с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Португальцы хотят заработать на трансфере украинца как минимум 30 млн евро. Два клуба, которые интересуются голкипером, готовы заплатить эти деньги.

Анатолий Трубин ловит мяч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Речь идет о мюнхенской "Баварии" и английском "Манчестер Юнайтед". При этом украинец склоняется к переезду в Англию, поскольку считает, что будет легче выиграть конкуренцию у Андре Онана и стать основным вратарем "красных дьяволов".

Португальская "Бенфика" хочет получить максимальное количество предложений по трансферу Трубина. После этого "драконы" начнут переговоры с потенциальными покупателями.

Напомним, "Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

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