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Шахтер может подписать игрока Металлиста — его сватали в Манчестер Юнайтед

25 марта 2024 07:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтер может подписать игрока Металлиста — его сватали в Манчестер Юнайтед
Кирилл Дигтяр. Фото: "Металлист"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Продолжают появляться слухи об 16-летнем центральном защитнике харьковского "Металлиста" Кирилле Дигтяре. Ранее интерес к нему приписывали "Манчестер Юнайтед".

Сейчас же игроком интересуется донецкий "Шахтер", сообщил портал Sport.ua.

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Кирилл Дигтяр. Фото: "Металлист"

"Шахтер" хочет совершить трансфер

По информации источника, "горняки" не просто заинтересованы в капитане сборной Украины U-17, но и уже делали несколько предложений.

Несмотря на начало общения между клубами, "Металлист" пока отвергает все предложения.

Негативно на переговоры влияет тот факт, что дела футболиста ведет компания AL&IK football management agency и их глава Алексей Люндовский. У агента Дигтяра испортились отношения с донецким клубом. На это повлияли продажа Михаила Мудрика в лондонский "Челси" и неожиданный переход Георгия Судакова в компанию Prostar, которой руководит самый влиятельный украинский агент Вадим Шаблий.

Источник сообщил, что ранее не "Манчестер Юнайтед" интересовался Дигтярем, а агенты предложили игрока англичанам. Скауты "красных дьяволов" ездили просматривать футболиста на матчи сборной Украины U-17 в Грецию, но игрок не впечатлил их. При этом скауты заинтересовались партнером Кирилла в центре защиты Демьяном Третяком из киевского "Динамо".

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На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

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футбол
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ФК Металлист
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