Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар може підписати гравця Металіста — його сватали в Манчестер Юнайтед arrow

Шахтар може підписати гравця Металіста — його сватали в Манчестер Юнайтед

25 березня 2024 07:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтар може підписати гравця Металіста — його сватали в Манчестер Юнайтед
Кирило Дігтяр. Фото: "Металіст"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Продовжують з'являтися чутки про 16-річного центрального захисника харківського "Металіста" Кирила Дігтяра. Раніше інтерес до нього приписували "Манчестер Юнайтед".

Зараз гравцем цікавиться донецький "Шахтар", повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:
Кирило Дігтяр
Кирило Дігтяр. Фото: "Металіст"

"Шахтар" хоче здійснити трансфер

За інформацією джерела, "гірники" не просто зацікавлені у капітані збірної України U-17, а й уже робили кілька пропозицій.

Попри початок спілкування між клубами, "Металіст" поки що відкидає всі пропозиції.

Негативно на переговори впливає той факт, що справи футболіста веде компанія AL&IK football management agency та їхній голова Олексій Люндовський. У агента Дігтяра зіпсувалися стосунки із донецьким клубом. На це вплинули продаж Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" та несподіваний перехід Георгія Судакова до компанії Prostar, якою керує найвпливовіший український агент Вадим Шаблій.

Джерело повідомило, що раніше не "Манчестер Юнайтед" цікавилося Дігтярем, а агенти запропонували гравця англійцям. Скаути "червоних дияволів" їздили переглядати футболіста на матчі збірної України U-17 до Греції, але гравець їх не вразив. При цьому скаути зацікавилися партнером Кирила у центрі захисту Дем'яном Третяком із київського "Динамо".

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.

футбол
ФК Шахтар
ФК Металіст
Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ