Шахтар може підписати гравця Металіста — його сватали в Манчестер Юнайтед

Кирило Дігтяр. Фото: "Металіст"

Продовжують з'являтися чутки про 16-річного центрального захисника харківського "Металіста" Кирила Дігтяра. Раніше інтерес до нього приписували "Манчестер Юнайтед".

Зараз гравцем цікавиться донецький "Шахтар", повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

Кирило Дігтяр. Фото: "Металіст"

"Шахтар" хоче здійснити трансфер

За інформацією джерела, "гірники" не просто зацікавлені у капітані збірної України U-17, а й уже робили кілька пропозицій.

Попри початок спілкування між клубами, "Металіст" поки що відкидає всі пропозиції.

Негативно на переговори впливає той факт, що справи футболіста веде компанія AL&IK football management agency та їхній голова Олексій Люндовський. У агента Дігтяра зіпсувалися стосунки із донецьким клубом. На це вплинули продаж Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" та несподіваний перехід Георгія Судакова до компанії Prostar, якою керує найвпливовіший український агент Вадим Шаблій.

Джерело повідомило, що раніше не "Манчестер Юнайтед" цікавилося Дігтярем, а агенти запропонували гравця англійцям. Скаути "червоних дияволів" їздили переглядати футболіста на матчі збірної України U-17 до Греції, але гравець їх не вразив. При цьому скаути зацікавилися партнером Кирила у центрі захисту Дем'яном Третяком із київського "Динамо".

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.