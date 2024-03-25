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Трубін вибрав новий клуб, Бенфіка встановила ціну за гравця

25 березня 2024 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін вибрав новий клуб, Бенфіка встановила ціну за гравця
Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У португальській "Бенфіці" ухвалили рішення продати Анатолія Трубіна під час літнього трансферного вікна. Голкіпер збірної України не проти продовжити кар'єру в іншій команді.

"Бенфіка" відпустить воротаря за однієї важливої умови, повідомляє A Bola.

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Як мінімум чотири європейські клуби зацікавлені у трансфері Анатолія Трубіна попри те, що 22-річний воротар втратив місце в основному складі збірної України. "Бенфіка" ухвалила рішення продати воротаря у тому випадку, якщо португальський клуб отримає вигідну пропозицію щодо українця.

Куди може перейти Трубін

Контракт воротаря із "Бенфікою" діє до літа 2028 року. Португальці хочуть заробити на трансфері українця щонайменше 30 млн євро. Два клуби, які цікавляться голкіпером, готові заплатити ці гроші.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін ловить м'яч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Йдеться про мюнхенську "Баварію" та англійське "Манчестер Юнайтед". При цьому українець схиляється до переїзду до Англії, оскільки вважає, що буде легше виграти конкуренцію в Андре Онана та стати основним воротарем "червоних дияволів".

Португальська "Бенфіка" хоче отримати максимальну кількість пропозицій щодо трансферу Трубіна. Після цього "дракони" розпочнуть переговори із потенційними покупцями.

Нагадаємо, "Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа. 

спорт
футбол
Футбол трансфери
Бенфіка
Анатолій Трубін

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