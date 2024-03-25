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Реал определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа

25 марта 2024 09:24
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Агабекян Карен
редактор
Реал определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" имеет план Б на случай, если Андрей Лунин покинет команду, а Тибо Куртуа не заиграет на хорошем уровне после двух тяжелых травм. Руководство команды хочет перестраховаться.

Нового голкипера нашли в "Атлетике" из Бильбао, сообщил портал Defensa Central.

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Тибо Куртуа
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

Кто заменит Лунина и Куртуа

В "Реале" сейчас сложилась сложная ситуация, поскольку контракт с Луниным завершится летом 2025 года. Сейчас в клубе готовятся сделать Андрею предложение, но ожидается, что оно будет хуже, чем у "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ньюкасла". Изначально называлась сумма в 3 млн евро от мадридцев и по 6 млн евро от команд АПЛ.

Когда суммы личного контракта просочились в СМИ, то "Реал" повременил с предложением и готовит новое с повышенной суммой контракта.

К тому же мадридцы не могут ставить условий Лунину, поскольку команда потеряла до конца сезона Куртуа. Еще не известно как бельгиец восстановится после разрыва крестообразных связок, а затем мениска. При этом контракт с Тибо действует до лета 2026 года.

По информации источника, планом Б для "Реала" станет голкипер "Атлетика" Хулен Ахирресабала.

Хулен Ахирресабала
Испанский вратарь Хулен Ахирресабала. Фото: "Атлетик"

В "Атлетике" Ахирресабала является дублером Унаи Симона, но демонстрирует высокий уровень, когда выходит на поле.

В текущем сезоне у 23-летнего баска семь матчей в Кубке короля, три пропущенных мяча и пять "сухих" игр.

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