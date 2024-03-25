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Барселона снова разгромила Реал и установила клубный рекорд

25 марта 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона снова разгромила Реал и установила клубный рекорд
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" уверенно обыграла мадридский "Реал". В воротах столичной команды залетело три мяча.

"Сине-гранатовые" продолжают доминировать в матчах с принципиальным соперником, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках центрального поединка 21 тура чемпионата Испании по футболу "Реал" принял в Мадриде "Барселону". Футболистки каталонской команды одержали уверенную победу со счетом 3:0. 

Как "Барселона" разгромила "Реал" 

Женская команда "сине-гранатовых" доминировала весь матч с соперницами из Испании. Уже на десятой минуте встречи Фридолина Рольфо из Швеции воплотила преимущество "Барселоны" в гол. На 55-й минуте обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати забила второй мяч, а через 12 минут Каролин Грехем-Хансен из Норвегии оформила очередной разгром "Реала". 

Айтана Бонмати
Айтана Бонмати празднует гол. Фото: instagram.com/fcbfemeni/

"Барселона" доминирует в женском "Эль Класико" уже долгое время. Это была 14 подряд победа каталонских спортсменок над соперницами из Мадрида. Общий счет противостояния 49:6. 

Каталонки лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" набрала 61 очко. "Реал" идет вторым, девушки из Мадрида набрали 49 баллов. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

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Барселона
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