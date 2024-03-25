Барселона снова разгромила Реал и установила клубный рекорд

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонская "Барселона" уверенно обыграла мадридский "Реал". В воротах столичной команды залетело три мяча.

"Сине-гранатовые" продолжают доминировать в матчах с принципиальным соперником, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как "Барселона" разгромила "Реал"

Женская команда "сине-гранатовых" доминировала весь матч с соперницами из Испании. Уже на десятой минуте встречи Фридолина Рольфо из Швеции воплотила преимущество "Барселоны" в гол. На 55-й минуте обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати забила второй мяч, а через 12 минут Каролин Грехем-Хансен из Норвегии оформила очередной разгром "Реала".

Айтана Бонмати празднует гол. Фото: instagram.com/fcbfemeni/

"Барселона" доминирует в женском "Эль Класико" уже долгое время. Это была 14 подряд победа каталонских спортсменок над соперницами из Мадрида. Общий счет противостояния 49:6.

Каталонки лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" набрала 61 очко. "Реал" идет вторым, девушки из Мадрида набрали 49 баллов.

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