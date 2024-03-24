Барселона хочет оставить Хави, но у них есть условие
Несмотря на предыдущее объявление об отставке главного тренера Хави Эрнандеса с должности по окончании сезона, все оказалось не так однозначно. Руководство команды готово оставить специалиста.
Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта, передает El Desmarque.
Какие условия ставят перед Хави
По словам Лапорты, он готов продолжать работать с Хави, если команда в текущем сезоне выиграет какой-то титул.
"Мы открыты для обсуждений в конце сезона. Решение уже принято, однако иногда мы пересматриваем свои решения. Представьте себе, что если мы станем победителями. В случае победы, я бы хотел, чтобы Хави продолжил свою работу", — сказал Лапорта.
На текущий момент в чемпионате Испании "Барселона" на 8 очков отстает от мадридского "Реала". В Лиге чемпионов команда прошла "Наполи" и в четвертьфинале сыграет против "ПСЖ".
Ранее Хави заявлял, что никакие титулы не заставят его передумать. Специалист говорил, что на должности главного тренера "Барселоны" он, как и все тренеры до него, чувствует себя как на пороховой бочке.
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