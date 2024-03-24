Барселона хочет оставить Хави, но у них есть условие

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Несмотря на предыдущее объявление об отставке главного тренера Хави Эрнандеса с должности по окончании сезона, все оказалось не так однозначно. Руководство команды готово оставить специалиста.

Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта, передает El Desmarque.

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Какие условия ставят перед Хави

По словам Лапорты, он готов продолжать работать с Хави, если команда в текущем сезоне выиграет какой-то титул.

"Мы открыты для обсуждений в конце сезона. Решение уже принято, однако иногда мы пересматриваем свои решения. Представьте себе, что если мы станем победителями. В случае победы, я бы хотел, чтобы Хави продолжил свою работу", — сказал Лапорта.

На текущий момент в чемпионате Испании "Барселона" на 8 очков отстает от мадридского "Реала". В Лиге чемпионов команда прошла "Наполи" и в четвертьфинале сыграет против "ПСЖ".

Ранее Хави заявлял, что никакие титулы не заставят его передумать. Специалист говорил, что на должности главного тренера "Барселоны" он, как и все тренеры до него, чувствует себя как на пороховой бочке.

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