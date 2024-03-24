Барселона хоче залишити Хаві, але вони мають умову

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Всупереч попередньому оголошенню про відставку головного тренера Хаві Ернандеса з посади після закінчення сезону, все виявилося не так однозначно. Керівництво команди готове залишити фахівця.

Про це повідомив президент клубу Жоан Лапорта, повідомляє El Desmarque.

Читайте також:

Президент "Барселони" Жоан Лапорт. Фото: "Барселона"

Які умови ставлять перед Хаві

За словами Лапорти, він готовий продовжувати працювати з Хаві, якщо команда цього сезону виграє якийсь титул.

"Ми відкриті для обговорень наприкінці сезону. Рішення вже прийняте, проте іноді ми переглядаємо свої рішення. Уявіть собі, що якщо ми станемо переможцями. У разі перемоги, я хотів би, щоб Хаві продовжив свою роботу", — сказав Лапорта.

Наразі у чемпіонаті Іспанії "Барселона" на 8 очок відстає від мадридського "Реала". У Лізі чемпіонів команда пройшла "Наполі" та у чвертьфіналі зіграє проти "ПСЖ".

Раніше Хаві заявляв, що жодні титули не змусять його передумати. Фахівець говорив, що на посаді головного тренера "Барселони" він, як і всі тренери до нього, почувається як на пороховій бочці.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.