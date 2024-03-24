Барселона хоче залишити Хаві, але вони мають умову
Всупереч попередньому оголошенню про відставку головного тренера Хаві Ернандеса з посади після закінчення сезону, все виявилося не так однозначно. Керівництво команди готове залишити фахівця.
Про це повідомив президент клубу Жоан Лапорта, повідомляє El Desmarque.
Які умови ставлять перед Хаві
За словами Лапорти, він готовий продовжувати працювати з Хаві, якщо команда цього сезону виграє якийсь титул.
"Ми відкриті для обговорень наприкінці сезону. Рішення вже прийняте, проте іноді ми переглядаємо свої рішення. Уявіть собі, що якщо ми станемо переможцями. У разі перемоги, я хотів би, щоб Хаві продовжив свою роботу", — сказав Лапорта.
Наразі у чемпіонаті Іспанії "Барселона" на 8 очок відстає від мадридського "Реала". У Лізі чемпіонів команда пройшла "Наполі" та у чвертьфіналі зіграє проти "ПСЖ".
Раніше Хаві заявляв, що жодні титули не змусять його передумати. Фахівець говорив, що на посаді головного тренера "Барселони" він, як і всі тренери до нього, почувається як на пороховій бочці.
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