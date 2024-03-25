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Барселона знову розгромила Реал та встановила клубний рекорд

25 березня 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона знову розгромила Реал та встановила клубний рекорд
Президент "Барселони" Жоан Лапорт. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" впевнено обіграла мадридський "Реал". У воротах столичної команди залетіло три м'ячі.

"Синьо-гранатові" продовжують домінувати у матчах із принциповим суперником, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках центрального поєдинку 21 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" прийняв у Мадриді "Барселону". Футболістки каталонської команди здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Як "Барселона" розгромила "Реал"

Жіноча команда "синьо-гранатових" домінувала весь матч із суперницями з Іспанії. Вже на десятій хвилині зустрічі Фрідолін Рольфо зі Швеції втілив перевагу "Барселони" у гол. На 55-й хвилині володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі забила другий м'яч, а за 12 хвилин Каролін Грехем-Хансен з Норвегії оформила черговий розгром "Реала".

Айтана Бонматі
Айтана Бонматі святкує гол. Фото: instagram.com/fcbfemeni/

"Барселона" домінує у жіночому "Ель Класіко" вже довгий час. Це була 14 поспіль перемога каталонських спортсменок над суперницями з Мадриду. Загальний рахунок протистояння 49:6.

Каталонки лідирують у турнірній таблиці Ла-Ліги. "Барселона" набрала 61 очко. "Реал" іде другим, дівчата з Мадрида набрали 49 балів.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

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Барселона
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