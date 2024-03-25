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Лидер сборной Исландии не сыграет с Украиной — что известно

25 марта 2024 13:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер сборной Исландии не сыграет с Украиной — что известно
Футболисты сборной Исландии перед матчем. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде не сможет выставить оптимальный состав на квалификационный матч отбора Евро-2024. Ведущий футболист "викингов" получил травму. 

Соперником сборной Исландии станет национальная команда Украины, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Полузащитник английского "Блекберна" и сборной Исландии Арнор Сигурдссон не сможет выйти на поле в матче против национальной команды Украины. Молодой 24-летний футболист пропустит противостояние за право выйти на Евро-2024. 

Арнор Сигурдссон
Арнор Сигурдссон получил травму. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/

Проблемы сборной Исландии

Во вторник, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени сборная Украины примет в польском городе Вроцлав национальную команду Исландии. Победитель этой пары получит путевку на групповой этап Евро-2024, который пройдет в Германии. Стадия противостояния состоит из одного матча. 

На предыдущей стадии турнира Украина обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а Исландия оказалась сильнее Израиля (4:1). Обе команды одержали победы на выезде. 

Арнор Сигурдссон
Арнор Сигурдссон во время атаки. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/

Арнор Сигурдссон получил травму на 78-й минуте поединка со сборной Израиля. Молодой футболист не смог продолжить поединок и был заменен. Он не сможет выйти на поле в матче против сборной Украины. 

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Евро-2024

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