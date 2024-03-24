Украина — Исландия — кто будет судить матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет матч финала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет Исландия.
По информации от УЕФА , игру отсудит французская бригада арбитров.
Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 одолела команду Боснии и Герцеговины (2:1).
Судьи матча Украина — Исландия
Согласно информации от УЕФА, главным арбитром на матч назначен Клеман Тюрпен. Боковыми рефери будут Николя Дано и Эрван Финжан.
Резервным судьей назначен Франск Летесье. Главным судьей VAR станет Жером Брисардом, а его помощником Вилли Делажо.
Матч Украина — Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве на арене "Тарчинский Арена Вроцлав". Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Победитель игры Украина — Исландия выйдет на Евро-2024, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
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