Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Исландия — кто будет судить матч отбора на Евро-2024 arrow

Украина — Исландия — кто будет судить матч отбора на Евро-2024

24 марта 2024 14:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина — Исландия — кто будет судить матч отбора на Евро-2024
Главный арбитр матча Клеман Тюрпен. Фото: UEFA.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет матч финала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет Исландия.

По информации от УЕФА , игру отсудит французская бригада арбитров.

Читайте также:

Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 одолела команду Боснии и Герцеговины (2:1).

Игроки сборной Украины.
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Судьи матча Украина — Исландия

Согласно информации от УЕФА, главным арбитром на матч назначен Клеман Тюрпен. Боковыми рефери будут Николя Дано и Эрван Финжан.

Резервным судьей назначен Франск Летесье. Главным судьей VAR станет Жером Брисардом, а его помощником Вилли Делажо.

Матч Украина — Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве на арене "Тарчинский Арена Вроцлав". Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Победитель игры Украина — Исландия выйдет на Евро-2024, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

футбол
Сборная Украины по футболу
Арбитр
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ