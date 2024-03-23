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Відомо, хто заспіває державний гімн перед матчем Україна — Ісландія

23 березня 2024 13:18
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, хто заспіває державний гімн перед матчем Україна — Ісландія
Гравці збірної України виконують національний гімн перед матчем із Боснією та Герцеговиною. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 26 березня у польському Вроцлаві зіграє проти молодої та агресивної збірної Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи. На матчі очікується аншлаг.

Також в Українській асоціації футболу запросили одну із зірок вітчизняного шоубізу виконати державний гімн перед матчем.

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Перед грою навпроти заповнених трибун гімн України заспіває соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

В УАФ нагадали, що Танчинець раніше виконував гімн України перед домашнім матчем збірної України перед грою з Північною Македонією.

Сергій Танчинець
Оголошення виконавця гімну України. Фото: УАФ

Переможець фіналу плей0-оф кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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гімн
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Танчинець
гурт "Без обмежень"

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