Відомо, хто заспіває державний гімн перед матчем Україна — Ісландія

Гравці збірної України виконують національний гімн перед матчем із Боснією та Герцеговиною. Фото: УАФ

Збірна України 26 березня у польському Вроцлаві зіграє проти молодої та агресивної збірної Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи. На матчі очікується аншлаг.

Також в Українській асоціації футболу запросили одну із зірок вітчизняного шоубізу виконати державний гімн перед матчем.

Читайте також:

Хто заспіває гімн України на матчі Україна — Ісландія

Перед грою навпроти заповнених трибун гімн України заспіває соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

В УАФ нагадали, що Танчинець раніше виконував гімн України перед домашнім матчем збірної України перед грою з Північною Македонією.

Оголошення виконавця гімну України. Фото: УАФ

Переможець фіналу плей0-оф кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби.

Марта Костюк знялася з турніру в Маямі безпосередньо у день матчу.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.