Відомо, хто заспіває державний гімн перед матчем Україна — Ісландія
Збірна України 26 березня у польському Вроцлаві зіграє проти молодої та агресивної збірної Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи. На матчі очікується аншлаг.
Також в Українській асоціації футболу запросили одну із зірок вітчизняного шоубізу виконати державний гімн перед матчем.
Хто заспіває гімн України на матчі Україна — Ісландія
Перед грою навпроти заповнених трибун гімн України заспіває соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.
В УАФ нагадали, що Танчинець раніше виконував гімн України перед домашнім матчем збірної України перед грою з Північною Македонією.
Переможець фіналу плей0-оф кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.
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