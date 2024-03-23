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Известно, кто споет государственный гимн перед матчем Украина — Исландия

23 марта 2024 13:18
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Агабекян Карен
редактор
Известно, кто споет государственный гимн перед матчем Украина — Исландия
Игроки сборной Украины исполняют национальный гимн перед матчем с Боснией и Герцеговиной. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет против молодой и агрессивной сборной Исландии в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы. На матче ожидается аншлаг.

Также в Украинской ассоциации футбола пригласили одну из звезд отечественного шоу-биза исполнить государственный гимн перед матчем.

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Перед игрой перед заполненными трибунами гимн Украины споет солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

В УАФ напомнили, что Танчинец ранее исполнял гимн Украины перед домашним матчей сборной Украины перед игрой с Северной Македонией.

Сергей Танчинец
Объявление исполнителя гимна Украины. Фото: УАФ

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

гимн
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Танчинец
группа "Без обмежень"

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