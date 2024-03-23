Известно, кто споет государственный гимн перед матчем Украина — Исландия

Игроки сборной Украины исполняют национальный гимн перед матчем с Боснией и Герцеговиной. Фото: УАФ

Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет против молодой и агрессивной сборной Исландии в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы. На матче ожидается аншлаг.

Также в Украинской ассоциации футбола пригласили одну из звезд отечественного шоу-биза исполнить государственный гимн перед матчем.

Читайте также:

Кто споет гимн Украины на матче Украина — Исландия

Перед игрой перед заполненными трибунами гимн Украины споет солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

В УАФ напомнили, что Танчинец ранее исполнял гимн Украины перед домашним матчей сборной Украины перед игрой с Северной Македонией.

Объявление исполнителя гимна Украины. Фото: УАФ

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.