Известно, кто споет государственный гимн перед матчем Украина — Исландия
Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет против молодой и агрессивной сборной Исландии в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы. На матче ожидается аншлаг.
Также в Украинской ассоциации футбола пригласили одну из звезд отечественного шоу-биза исполнить государственный гимн перед матчем.
Кто споет гимн Украины на матче Украина — Исландия
Перед игрой перед заполненными трибунами гимн Украины споет солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.
В УАФ напомнили, что Танчинец ранее исполнял гимн Украины перед домашним матчей сборной Украины перед игрой с Северной Македонией.
Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
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