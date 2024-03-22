Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу перед матчем против Боснии и Герцеговины. Фото: REUTERS/Amel Emric

После победы в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы над Боснией и Герцеговиной сборная Украины готовится к финалу. В главном поединке этой стадии украинцев ждет противостояние с Исландией.

Украинские болельщики смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 26 марта, состоится матч отбора на чемпионат Европы-2024, где сборная Украины сыграет против Исландии. Игра пройдет в Польше, на "Вроцлав Арене". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины. Фото: REUTERS/Amel Emric

Где и когда смотреть матч Украина — Исландия

Матч, который на текущий момент можно назвать самым главным для сборной Украины в 2024 году, украинские болельщики смогут посмотреть на платформе MEGOGO по предоплате "Максимальная" или "Спорт". Также канал "MEGOGO Футбол" можно увидеть на платформе "Воля".

Игру сборной Украины бесплатно покажут региональные каналы "Суспільного" на эфирном телевидении Т2.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Победитель матча Украина — Исландия попадет в группу с Румынией, Бельгией и Словакией.

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