Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024 arrow

Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

22 марта 2024 13:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу перед матчем против Боснии и Герцеговины. Фото: REUTERS/Amel Emric
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После победы в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы над Боснией и Герцеговиной сборная Украины готовится к финалу. В главном поединке этой стадии украинцев ждет противостояние с Исландией.

Украинские болельщики смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во вторник, 26 марта, состоится матч отбора на чемпионат Европы-2024, где сборная Украины сыграет против Исландии. Игра пройдет в Польше, на "Вроцлав Арене". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Amel Emric

Где и когда смотреть матч Украина — Исландия

Матч, который на текущий момент можно назвать самым главным для сборной Украины в 2024 году, украинские болельщики смогут посмотреть на платформе MEGOGO по предоплате "Максимальная" или "Спорт". Также канал "MEGOGO Футбол" можно увидеть на платформе "Воля".

Игру сборной Украины бесплатно покажут региональные каналы "Суспільного" на эфирном телевидении Т2.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Победитель матча Украина — Исландия попадет в группу с Румынией, Бельгией и Словакией.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

футбол
Сборная Украины по футболу
Исландия
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом