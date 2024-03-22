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Україна — Ісландія — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024

22 березня 2024 13:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна — Ісландія — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024
Українські вболівальники на матчі з Боснією та Герцеговиною. Фото: REUTERS/Amel Emric
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після перемоги у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи над Боснією та Герцеговиною збірна України готується до фіналу. У головному поєдинку цієї стадії на українців чекає протистояння з Ісландією.

Українські вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 26 березня, відбудеться матч відбору на чемпіонат Європи-2024, де збірна України зіграє проти Ісландії. Гра відбудеться в Польщі, на "Вроцлав Арені". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України
Збірна України. Фото: REUTERS/Amel Emric

Де і коли дивитися матч Україна — Ісландія

Матч, який на цю мить можна назвати найголовнішим для збірної України у 2024 році, українські вболівальники зможуть подивитися на платформі MEGOGO за передоплатою "Максимальна" або "Спорт". Також канал "MEGOGO Футбол" можна побачити на платформі "Воля".

Гра збірної України безплатно покажуть регіональні канали "Суспільного" на ефірному телебаченні Т2.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Переможець матчу Україна Ісландія потрапить до групи з Румунією, Бельгією та Словаччиною.

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футбол
Збірна України з футболу
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Євро-2024 по футболу

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