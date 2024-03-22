Україна — Ісландія — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024

Українські вболівальники на матчі з Боснією та Герцеговиною. Фото: REUTERS/Amel Emric

Після перемоги у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи над Боснією та Герцеговиною збірна України готується до фіналу. У головному поєдинку цієї стадії на українців чекає протистояння з Ісландією.

Українські вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 26 березня, відбудеться матч відбору на чемпіонат Європи-2024, де збірна України зіграє проти Ісландії. Гра відбудеться в Польщі, на "Вроцлав Арені". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України. Фото: REUTERS/Amel Emric

Де і коли дивитися матч Україна — Ісландія

Матч, який на цю мить можна назвати найголовнішим для збірної України у 2024 році, українські вболівальники зможуть подивитися на платформі MEGOGO за передоплатою "Максимальна" або "Спорт". Також канал "MEGOGO Футбол" можна побачити на платформі "Воля".

Гра збірної України безплатно покажуть регіональні канали "Суспільного" на ефірному телебаченні Т2.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Переможець матчу Україна Ісландія потрапить до групи з Румунією, Бельгією та Словаччиною.

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