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Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Боснією та Герцеговиною

22 березня 2024 00:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Боснією та Герцеговиною
Збірна України перед матчем Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко подякував команді Сергія Реброва за вольову перемогу у важливому матчі. "Синьо-жовті" на виїзді обіграли збірну Боснії та Герцеговини.

Українські футболісти вирвали перемогу наприкінці поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Президент УАФ Андрій Шевченко прибув до Сараєво та супроводжував збірну України на стадіон "Біліно Поле", де вона зіграла з Боснією та Герцеговиною. Підопічні Сергія Реброва першими пропустили гол, але зуміли вирвати перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика.

Михайло Мудрік
Мудрик та тренер збірної Боснії та Герцеговини Мілошевич. Фото: Reuters/Amel Emric

Що сказав Шевченко

Глава українського футболу спостерігав за перебігом матчу з трибуни стадіону. Після фінального свистка німецького арбітра Фелікса Цваєра президент УАФ не приховував радісних емоцій.

"Вітаю збірну України з дуже важливою перемогою. Команда показала характер і боролася до останньої хвилини — молодці. Попереду вирішальний матч у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", — написав Андрій Шевченко.

Збірна України прийме Ісландію у вівторок, 26 березня. Переможець матчу зіграє на Євро-2024.

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"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

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Євро-2024
Збірна Боснії та Герцеговини

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