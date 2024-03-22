Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Боснією та Герцеговиною
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко подякував команді Сергія Реброва за вольову перемогу у важливому матчі. "Синьо-жовті" на виїзді обіграли збірну Боснії та Герцеговини.
Українські футболісти вирвали перемогу наприкінці поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.
Президент УАФ Андрій Шевченко прибув до Сараєво та супроводжував збірну України на стадіон "Біліно Поле", де вона зіграла з Боснією та Герцеговиною. Підопічні Сергія Реброва першими пропустили гол, але зуміли вирвати перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика.
Що сказав Шевченко
Глава українського футболу спостерігав за перебігом матчу з трибуни стадіону. Після фінального свистка німецького арбітра Фелікса Цваєра президент УАФ не приховував радісних емоцій.
"Вітаю збірну України з дуже важливою перемогою. Команда показала характер і боролася до останньої хвилини — молодці. Попереду вирішальний матч у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", — написав Андрій Шевченко.
Збірна України прийме Ісландію у вівторок, 26 березня. Переможець матчу зіграє на Євро-2024.
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