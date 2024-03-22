Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Боснією та Герцеговиною

Збірна України перед матчем Фото: Reuters/Amel Emric

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко подякував команді Сергія Реброва за вольову перемогу у важливому матчі. "Синьо-жовті" на виїзді обіграли збірну Боснії та Герцеговини.

Українські футболісти вирвали перемогу наприкінці поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Президент УАФ Андрій Шевченко прибув до Сараєво та супроводжував збірну України на стадіон "Біліно Поле", де вона зіграла з Боснією та Герцеговиною. Підопічні Сергія Реброва першими пропустили гол, але зуміли вирвати перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика.

Мудрик та тренер збірної Боснії та Герцеговини Мілошевич. Фото: Reuters/Amel Emric

Що сказав Шевченко

Глава українського футболу спостерігав за перебігом матчу з трибуни стадіону. Після фінального свистка німецького арбітра Фелікса Цваєра президент УАФ не приховував радісних емоцій.

"Вітаю збірну України з дуже важливою перемогою. Команда показала характер і боролася до останньої хвилини — молодці. Попереду вирішальний матч у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", — написав Андрій Шевченко.

Збірна України прийме Ісландію у вівторок, 26 березня. Переможець матчу зіграє на Євро-2024.

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