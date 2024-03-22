Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Amel Emric

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поблагодарил команду Сергея Реброва за волевую победу в важном матче. "Сине-желтые" на выезде обыграли сборную Боснии и Герцеговины.

Украинские футболисты вырвали победу в конце поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Сараево и сопровождал сборную Украины на стадион "Билино Поле", где она сыграла с Боснией и Герцеговиной. Подопечные Сергея Реброва первыми пропустили гол, но сумели вырвать победу благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика.

Мудрик и тренер сборной Боснии и Герцеговины Милошевич. Фото: Reuters/Amel Emric

Что сказал Шевченко

Глава украинского футбола наблюдал за ходом матча с трибуны стадиона. После финального свистка немецкого арбитра Феликса Цвайера президент УАФ не скрывал радостных эмоций.

"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой. Команда показала характер и боролась до последней минуты — молодцы. Впереди решающий матч во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", — написал Андрей Шевченко.

Сборная Украины примет Исландию во вторник, 26 марта. Победитель матча сыграет на Евро-2024.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии.

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.