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Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024 00:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной
Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поблагодарил команду Сергея Реброва за волевую победу в важном матче. "Сине-желтые" на выезде обыграли сборную Боснии и Герцеговины. 

Украинские футболисты вырвали победу в конце поединка, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Сараево и сопровождал сборную Украины на стадион "Билино Поле", где она сыграла с Боснией и Герцеговиной. Подопечные Сергея Реброва первыми пропустили гол, но сумели вырвать победу благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика. 

Михаил Мудрик
Мудрик и тренер сборной Боснии и Герцеговины Милошевич. Фото: Reuters/Amel Emric

Что сказал Шевченко 

Глава украинского футбола наблюдал за ходом матча с трибуны стадиона. После финального свистка немецкого арбитра Феликса Цвайера президент УАФ не скрывал радостных эмоций. 

"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой. Команда показала характер и боролась до последней минуты — молодцы. Впереди решающий матч во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", — написал Андрей Шевченко. 

Сборная Украины примет Исландию во вторник, 26 марта. Победитель матча сыграет на Евро-2024. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

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Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины

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