Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поблагодарил команду Сергея Реброва за волевую победу в важном матче. "Сине-желтые" на выезде обыграли сборную Боснии и Герцеговины.
Украинские футболисты вырвали победу в конце поединка, сообщает портал Новини.LIVE.
Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Сараево и сопровождал сборную Украины на стадион "Билино Поле", где она сыграла с Боснией и Герцеговиной. Подопечные Сергея Реброва первыми пропустили гол, но сумели вырвать победу благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика.
Что сказал Шевченко
Глава украинского футбола наблюдал за ходом матча с трибуны стадиона. После финального свистка немецкого арбитра Феликса Цвайера президент УАФ не скрывал радостных эмоций.
"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой. Команда показала характер и боролась до последней минуты — молодцы. Впереди решающий матч во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", — написал Андрей Шевченко.
Сборная Украины примет Исландию во вторник, 26 марта. Победитель матча сыграет на Евро-2024.
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