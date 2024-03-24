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Україна — Ісландія — хто судитиме матч відбору на Євро-2024

24 березня 2024 14:00
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Агабекян Карен
редактор
Україна — Ісландія — хто судитиме матч відбору на Євро-2024
Головний арбітр матчу Клеман Тюрпен. Фото: UEFA.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу 26 березня зіграє матч фіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Ісландія.

За інформацією від УЄФА, гру відсудить французька бригада арбітрів.

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Игроки сборной Украины
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Судді матчу Україна — Ісландія

Згідно з інформацією від УЄФА, головним арбітром на матч призначено Клемана Тюрпена. Боковими рефері будуть Ніколя Дано та Ерван Фінжан.

Резервним суддею призначено Франска Летесьє. Головним суддею VAR стане Жером Брісард, а його помічником Віллі Делажо.

Матч Україна — Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на арені "Тарчинський Арена Вроцлав". Початок гри — в 21:45 за київським часом.

Переможець гри Україна — Ісландія вийде на Євро-2024, де зіграє в групі з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Євро-2024 по футболу

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