Україна — Ісландія — хто судитиме матч відбору на Євро-2024
Збірна України з футболу 26 березня зіграє матч фіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Ісландія.
За інформацією від УЄФА, гру відсудить французька бригада арбітрів.
Раніше збірна України в півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 здолала команду Боснії та Герцеговини (2:1).
Судді матчу Україна — Ісландія
Згідно з інформацією від УЄФА, головним арбітром на матч призначено Клемана Тюрпена. Боковими рефері будуть Ніколя Дано та Ерван Фінжан.
Резервним суддею призначено Франска Летесьє. Головним суддею VAR стане Жером Брісард, а його помічником Віллі Делажо.
Матч Україна — Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на арені "Тарчинський Арена Вроцлав". Початок гри — в 21:45 за київським часом.
Переможець гри Україна — Ісландія вийде на Євро-2024, де зіграє в групі з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
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