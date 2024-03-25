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Голанн використовує матчі з Реалом для відходу з Манчестер Сіті — що відомо

25 березня 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Голанн використовує матчі з Реалом для відходу з Манчестер Сіті — що відомо
Ерлінг Голанн під час атаки. Фото: Reuters/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн обрав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру. Він використовує найближчі матчі Ліги чемпіонів для того, щоб досягти цієї мети.

Голанн збирається стати гравцем мадридського "Реала", повідомляє Diario AS.

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Бомбардир англійського "Манчестер Сіті" може перейти до мадридського "Реала". Ерлінг Голанн не виключає такий трансфер влітку 2025 року. Норвезький форвард упевнений, що виступ у мадридській команді позитивно вплине на його кар'єру та шанс завоювати "Золотий м'яч".

Ерлінг Холанд
Ерлінг Голанн б'є по воротах. Фото: Reuters/Chris Radburn

Деталі трансферу Голанна

Контракт норвежця з "Манчестер Сіті" діятиме до літа 2027 року. Однак Голанн хоче змінити клуб наприкінці наступного сезону. Футболіст вважає, що це буде оптимальний час для трансферу до "Реала".

Форвард "Манчестер Сіті" зробить максимум, щоб позитивно зарекомендувати себе у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру "міщани" протистоятимуть "Реалу". Голанн хоче запам'ятатися мадридцям, щоб вони захотіли запропонувати йому контракт.

Керівництво "Манчестер Сіті" не має наміру відпускати Голанна. Ерлінгу запропонують продовжити контракт на покращених умовах.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

спорт
футбол
Реал Мадрид
Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті

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