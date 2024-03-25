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Холанн использует матчи с Реалом для ухода из Манчестер Сити — что известно

25 марта 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанн использует матчи с Реалом для ухода из Манчестер Сити — что известно
Эрлинг Холанн во время атаки. Фото: Reuters/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. Он использует ближайшие матчи Лиги чемпионов для того, чтобы добиться этой цели. 

Холанн собирается стать игроком мадридского "Реала", сообщает Diario AS

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Бомбардир английского "Манчестер Сити" может перейти в мадридский "Реал". Эрлинг Холанн не исключает такой трансфер летом 2025 года. Норвежский форвард уверен, что выступление в мадридской команде положительно повлияет на его карьеру и шанс завоевать "Золотой мяч". 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанн бьет по воротам. Фото: Reuters/Chris Radburn

Детали трансфера Холанна 

Контракт норвежца с "Манчестер Сити" будет действовать до лета 2027 года. Однако Холанн хочет сменить клуб в конце следующего сезона. Футболист считает, что это будет оптимальное время для трансфера в "Реал". 

Форвард "Манчестер Сити" сделает максимум, чтобы положительно зарекомендовать себя в четвертьфинале Лиги чемпионов. На этой стадии турнира "горожане" будет противостоять "Реалу". Холанн хочет запомниться мадридцам, чтобы они захотели предложить ему контракт. 

Руководство "Манчестер Сити" не намерено отпускать Холанна. Эрлингу предложат продлить контракт на улучшенных условиях. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

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"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Эрлинг Холанд
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