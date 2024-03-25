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Мбаппе придется заплатить ПСЖ, чтобы перейти в Реал

25 марта 2024 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе придется заплатить ПСЖ, чтобы перейти в Реал
Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе собирается начать новый сезон в другом клубе. Он будет вынужден заплатить "ПСЖ", чтобы уйти из парижского клуба.

Мбаппе отдаст "ПСЖ" часть своего бонуса за трансфер в "Реал", сообщает The Athletic.

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" истекает ближайшим летом. Форвард отказал руководству французского клуба, которое пыталось убедить игрока продлить соглашение. Однако "ПСЖ" все равно не собирается бесплатно отпускать своего лидера. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче против сборной Германии. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"ПСЖ" требует деньги от Мбаппе 

Несколько лет подряд французский клуб делал Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира. "ПСЖ" считает, что Килиан остался в долгу у парижан. 

Между футболистом и французским клубом существует договоренность. Согласно условиям соглашения, "ПСЖ" не будет препятствовать уходу Мбаппе в "Реал". Однако Килиан будет вынужден выплатит французам часть подписного бонуса, который ему гарантирован при переходе в "Реал".

Официально стороны не подтвердили эту информацию. Согласно данным французских журналистов, Мбаппе получит от "Реала" 60 млн евро. Половину этой суммы он заплатит "ПСЖ". 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед". 

"Милан" купят шейхи из Саудовской Аравии — что известно о продаже клуба.

Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом.

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
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