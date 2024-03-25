Мбаппе придется заплатить ПСЖ, чтобы перейти в Реал

Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе собирается начать новый сезон в другом клубе. Он будет вынужден заплатить "ПСЖ", чтобы уйти из парижского клуба.

Мбаппе отдаст "ПСЖ" часть своего бонуса за трансфер в "Реал", сообщает The Athletic.

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" истекает ближайшим летом. Форвард отказал руководству французского клуба, которое пыталось убедить игрока продлить соглашение. Однако "ПСЖ" все равно не собирается бесплатно отпускать своего лидера.

Килиан Мбаппе в матче против сборной Германии. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"ПСЖ" требует деньги от Мбаппе

Несколько лет подряд французский клуб делал Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира. "ПСЖ" считает, что Килиан остался в долгу у парижан.

Между футболистом и французским клубом существует договоренность. Согласно условиям соглашения, "ПСЖ" не будет препятствовать уходу Мбаппе в "Реал". Однако Килиан будет вынужден выплатит французам часть подписного бонуса, который ему гарантирован при переходе в "Реал".

Официально стороны не подтвердили эту информацию. Согласно данным французских журналистов, Мбаппе получит от "Реала" 60 млн евро. Половину этой суммы он заплатит "ПСЖ".

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