Мбаппе доведеться заплатити ПСЖ, щоб перейти до Реала

Кіліан Мбаппе у матчі за збірну Франції. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе збирається розпочати новий сезон в іншому клубі. Він буде змушений заплатити "ПСЖ", щоби піти з паризького клубу.

Мбаппе віддасть "ПСЖ" частину свого бонусу за трансфер у "Реал", повідомляє The Athletic.

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Контракт Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" спливає найближчим літом. Форвард відмовив керівництву французького клубу, яке намагалось переконати гравця продовжити угоду. Проте "ПСЖ" все одно не збирається безкоштовно відпускати свого лідера.

Кіліан Мбаппе у матчі проти збірної Німеччини. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"ПСЖ" вимагає грошей від Мбаппе

Декілька років поспіль французький клуб робив Мбаппе найоплачуванішим футболістом світу. "ПСЖ" вважає, що Кіліан залишився у боргу у парижан.

Між футболістом та французьким клубом існує домовленість. Згідно з умовами угоди, "ПСЖ" не перешкоджатиме відходу Мбаппе до "Реала". Однак Кіліан буде змушений виплатити французам частину підписного бонусу, який йому гарантовано під час переходу до "Реала".

Офіційно сторони не підтвердили цієї інформації. За даними французьких журналістів, Мбаппе отримає від "Реала" 60 млн євро. Половину цієї суми він заплатить "ПСЖ".

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