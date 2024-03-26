Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Amel Emric

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик зможе розпочати новий сезон в іншій команді. Молодим гравцем продовжують цікавитись відомі європейські клуби.

Скаути одного із цих клубів відвідають найближчий матч збірної України, повідомляє Daily Mail.

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Михайло Мудрик не завжди виходить на поле в основному складі "Челсі", натомість головний тренер збірної України Сергій Ребров ставить 23-річного футболіста у стартовий склад майже у кожному поєдинку. І вінгер намагається відплатити наставнику за довіру.

Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Трансфер Мудрика у літнє міжсезоння

На вирішальному для збірної України матчі відбору на Євро-2024 проти національної команди Ісландії будуть присутні представники "Баварії". Скаути мюнхенського клубу матимуть змогу спостерігати за грою Мудрика з трибуни стадіону у Вроцлаві. Вони матимуть докладний опис дій українця для керівництва та тренерського штабу "Баварії".

Михайло Мудрик у грі проти Боснії та Герцеговини. Фото: Reuters/Amel Emric

Мюнхенський клуб влітку зробить "Челсі" пропозицію про оренду Мудрика із правом викупу контракту футболіста. "Баварія" не готова одразу заплатити англійцям близько 70 млн євро за гравця, але готова гарантувати самому Михайлу стабільну ігрову практику.

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 28 матчів у всіх турнірах. Михайло забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

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