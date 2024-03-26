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Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты

26 марта 2024 09:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сможет начать новый сезон в другой команде. Молодым игроком продолжают интересоваться известные европейские клубы. 

Скауты одного из этих клубов посетят ближайший матч сборной Украины, сообщает Daily Mail

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Михаил Мудрик не всегда выходит на поле в основном составе "Челси", зато главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ставит 23-летнего футболиста в стартовый состав почти в каждом поединке. И вингер старается отплатить наставнику за доверие. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Трансфер Мудрика в летнее межсезонье

На решающем для сборной Украины матче отбора на Евро-2024 против национальной команды Исландии будут присутствовать представители "Баварии". Скауты мюнхенского клуба смогут наблюдать за игрой Мудрика с трибуны стадиона во Вроцлаве. Они составят подробное описание действий украинца для руководства и тренерского штаба "Баварии". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в игре против Боснии и Герцеговины. Фото: Reuters/Amel Emric

Мюнхенский клуб летом сделает "Челси" предложение об аренде Мудрика с правом выкупа контракта футболиста. "Бавария" не готова сразу же заплатить англичанам около 70 млн евро за игрока, но готова гарантировать самому Михаилу стабильную игровую практику. 

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 28 матчей во всех турнирах. Михаил забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

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