Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Amel Emric

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сможет начать новый сезон в другой команде. Молодым игроком продолжают интересоваться известные европейские клубы.

Скауты одного из этих клубов посетят ближайший матч сборной Украины, сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Трансфер Мудрика в летнее межсезонье

На решающем для сборной Украины матче отбора на Евро-2024 против национальной команды Исландии будут присутствовать представители "Баварии". Скауты мюнхенского клуба смогут наблюдать за игрой Мудрика с трибуны стадиона во Вроцлаве. Они составят подробное описание действий украинца для руководства и тренерского штаба "Баварии".

Михаил Мудрик в игре против Боснии и Герцеговины. Фото: Reuters/Amel Emric

Мюнхенский клуб летом сделает "Челси" предложение об аренде Мудрика с правом выкупа контракта футболиста. "Бавария" не готова сразу же заплатить англичанам около 70 млн евро за игрока, но готова гарантировать самому Михаилу стабильную игровую практику.

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 28 матчей во всех турнирах. Михаил забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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