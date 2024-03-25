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Збірна України — збірна Ісландії — анонс та ставки на матч

25 березня 2024 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України — збірна Ісландії — анонс та ставки на матч
Футболісти збірної України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Ісландії стане останньою перешкодою для національної команди України на шляху до Євро-2024. У разі перемоги над "вікінгами" підопічні Сергія Реброва гарантують собі путівку на турнір до Німеччини.

"Синьо-жовті" мають показати свій найкращий футбол, щоб заслужити право зіграти на континентальній першості, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 26 березня, збірна України прийме у польському місті Вроцлав національну команду Ісландії. О 21:45 за київським часом суперників виведе на поле французький суддя Клеман Тюрпен.

Ілля Забарний
Ілля Забарний на розминці. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Синьо-жовті" на минулій стадії відбору здобули драматичну перемогу в Сараєво при тому, що майже до самого кінця матчу програвали Боснії та Герцеговини. Вихід на поле Романа Яремчука все змінив. Форвард "Валенсії" й сам забив гол і зробив результативну передачу на Артема Довбика.

У паралельному матчі збірна Ісландії розгромила на виїзді Ізраїль із рахунком 4:1. Однак у тому поєдинку "вікінги" втратили через травму Арнора Сігурдссона.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ставки на матч Україна — Ісландія

Команда Сергія Реброва є фаворитом цього протистояння. Зробити ставку на перемогу збірної України можна з коефіцієнтом 1,74. Прогноз на нічию йде з коефіцієнтом 4,35. Ставка на перемогу збірної Ісландії доступна з коефіцієнтом 7,35.

Букмекери вважають, що у цьому матчі буде мало голів. Ставку на "Тотал Більше 2,5" можна зробити з коефіцієнтом 2,00. Прогноз "Тотал Менше 2,5" доступний з коефіцієнтом 1,71.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

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