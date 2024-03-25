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Сборная Украины — сборная Исландии — анонс и ставки на матч

25 марта 2024 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины — сборная Исландии — анонс и ставки на матч
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Исландии станет последним препятствием для национальной команды Украины на пути к Евро-2024. В случае победы над "викингами" подопечные Сергея Реброва гарантируют себе путевку на турнир в Германию.

"Сине-желтые" должны показать свой лучший футбол, чтобы заслужить право сыграть на континентальном первенстве, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 26 марта, сборная Украины примет в польском городе Вроцлав национальную команду Исландии. В 21:45 по киевскому времени соперников выведет на поле французский судья Клеман Тюрпен. 

Илья Забарный
Илья Забарный на разминке. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Сине-желтые" на прошлой стадии отбора одержали драматическую победу в Сараево при том, что почти до самого конца матча проигрывали Боснии и Герцеговины. Выход на поле Романа Яремчука все изменил. Форвард "Валенсии" и сам забил гол, и сделал результативную передачу на Артема Довбика. 

В параллельном матче сборная Исландии разгромила на выезде Израиль со счетом 4:1. Однако в том поединке "викинги" потеряли из-за травмы Арнора Сигурдссона. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ставки на матч Украина — Исландия 

Команда Сергея Реброва является фаворитом этого противостояния. Сделать ставку на победу сборной Украины можно с коэффициентом 1,74. Прогноз на ничью идет с коэффициентом 4,35. Ставка на победу сборной Исландии доступна с коэффициентом 7,35

Букмекеры считают, что в этом матче будет мало голов. Ставку на "Тотал Больше 2,5" можно сделать с коэффициентом 2,00. Прогноз "Тотал Меньше 2,5" доступен с коэффициентом 1,71

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

Лидер сборной Исландии не сыграет с Украиной — что известно.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед".

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