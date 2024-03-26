Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной

Владимир Бражко в дебютном матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал о работе над ошибками после матча отбора на Евро-2024 с национальной командой Боснии и Герцеговины. Тренер "сине-желтых" критиковал подопечных после той игры.

Бражко признал, что футболисты сборной Украины провалили матч, сообщает YouTube-канал "Трендець".

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Бражко оценил дебют в сборной Украины

Владимир Бражко подтвердил тот факт, что вся команда сыграла против Боснии не в тот футбол, который рассчитывал увидеть тренерский штаб. Полузащитник считает, что его команда провалила поединок.

Сергей Ребров наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

На следующий день после матча Сергей Ребров и команда проанализировали игру, тренер указал футболистам на ошибки. Наставник показал своим подопечным их действия и объяснил, какие эпизоды матча привели к серьезным ошибкам.

"Необходимо каждому игроку разобраться в себе и понять, зачем мы играем, для кого, почему хотим выйти на Евро-2024. Тренер справедливо напомнил: мы говорим о "матче жизни", но играем совершенно не так, не подтверждаем слова делом", — рассказал Бражко.

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