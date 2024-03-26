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Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной

26 марта 2024 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной
Владимир Бражко в дебютном матче за сборную Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал о работе над ошибками после матча отбора на Евро-2024 с национальной командой Боснии и Герцеговины. Тренер "сине-желтых" критиковал подопечных после той игры. 

Бражко признал, что футболисты сборной Украины провалили матч, сообщает YouTube-канал "Трендець". 

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Сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в конце отборочного матча Евро-2024. Роман Яремчук появился на замену во втором тайме и стал автором гола и результативной передачи. 

Бражко оценил дебют в сборной Украины 

Владимир Бражко подтвердил тот факт, что вся команда сыграла против Боснии не в тот футбол, который рассчитывал увидеть тренерский штаб. Полузащитник считает, что его команда провалила поединок. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

На следующий день после матча Сергей Ребров и команда проанализировали игру, тренер указал футболистам на ошибки. Наставник показал своим подопечным их действия и объяснил, какие эпизоды матча привели к серьезным ошибкам. 

"Необходимо каждому игроку разобраться в себе и понять, зачем мы играем, для кого, почему хотим выйти на Евро-2024. Тренер справедливо напомнил: мы говорим о "матче жизни", но играем совершенно не так, не подтверждаем слова делом", — рассказал Бражко. 

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024
Владимир Бражко

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