Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал о работе над ошибками после матча отбора на Евро-2024 с национальной командой Боснии и Герцеговины. Тренер "сине-желтых" критиковал подопечных после той игры.
Бражко признал, что футболисты сборной Украины провалили матч, сообщает YouTube-канал "Трендець".
Сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в конце отборочного матча Евро-2024. Роман Яремчук появился на замену во втором тайме и стал автором гола и результативной передачи.
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Владимир Бражко подтвердил тот факт, что вся команда сыграла против Боснии не в тот футбол, который рассчитывал увидеть тренерский штаб. Полузащитник считает, что его команда провалила поединок.
На следующий день после матча Сергей Ребров и команда проанализировали игру, тренер указал футболистам на ошибки. Наставник показал своим подопечным их действия и объяснил, какие эпизоды матча привели к серьезным ошибкам.
"Необходимо каждому игроку разобраться в себе и понять, зачем мы играем, для кого, почему хотим выйти на Евро-2024. Тренер справедливо напомнил: мы говорим о "матче жизни", но играем совершенно не так, не подтверждаем слова делом", — рассказал Бражко.
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