Мудрик розповів секрет камбеків команди Реброва

Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник англійського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перемогу національної команди над Ісландією. Саме гол вихованця "Шахтаря" дозволив підопічним Сергія Реброва здобути путівку на Євро-2024.

Мудрик став "Найкращим гравцем матчу" за версією вболівальників збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Михайло Мудрик забиває гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Мудрик сказав про збірну України

Одразу після перерви Віктор Циганков зрівняв рахунок, а незадовго до фінального свистка Михайло Мудрик "поставив крапку" у поєдинку. Хавбек "Челсі" присвятив перемогу вболівальникам та воїнам, які захищають Україну на фронті.

Михайло Мудрик після поєдинку. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик задоволений тим, що його команді вдалося перемогти. Михайло заявив, що знав, у який кут проб'є, коли одержав передачу від Георгія Судакова. Півзахисник збірної України вважає цей гол одним із найважливіших у своїй кар'єрі.

"Наша команда знову зробила камбек, і мене це вже починає лякати. Ми пропускаємо гол, потім демонструємо характер, відіграємось і перемагаємо. Треба намагатися першими забивати та спокійною закінчувати матчі перемогою", — розповів Мудрик.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії.

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