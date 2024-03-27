Мудрик розповів секрет камбеків команди Реброва
Півзахисник англійського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перемогу національної команди над Ісландією. Саме гол вихованця "Шахтаря" дозволив підопічним Сергія Реброва здобути путівку на Євро-2024.
Мудрик став "Найкращим гравцем матчу" за версією вболівальників збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".
Збірна України першою пропустила гол у матчі з Ісландією. Ще до перерви "синьо-жовті" забили м'яч у відповідь, але суддя не зарахував його через офсайд.
Що Мудрик сказав про збірну України
Одразу після перерви Віктор Циганков зрівняв рахунок, а незадовго до фінального свистка Михайло Мудрик "поставив крапку" у поєдинку. Хавбек "Челсі" присвятив перемогу вболівальникам та воїнам, які захищають Україну на фронті.
Мудрик задоволений тим, що його команді вдалося перемогти. Михайло заявив, що знав, у який кут проб'є, коли одержав передачу від Георгія Судакова. Півзахисник збірної України вважає цей гол одним із найважливіших у своїй кар'єрі.
"Наша команда знову зробила камбек, і мене це вже починає лякати. Ми пропускаємо гол, потім демонструємо характер, відіграємось і перемагаємо. Треба намагатися першими забивати та спокійною закінчувати матчі перемогою", — розповів Мудрик.
Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії.
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