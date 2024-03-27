Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик розповів секрет камбеків команди Реброва arrow

Мудрик розповів секрет камбеків команди Реброва

27 березня 2024 17:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик розповів секрет камбеків команди Реброва
Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перемогу національної команди над Ісландією. Саме гол вихованця "Шахтаря" дозволив підопічним Сергія Реброва здобути путівку на Євро-2024.

Мудрик став "Найкращим гравцем матчу" за версією вболівальників збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

Читайте також:

 

Збірна України першою пропустила гол у матчі з Ісландією. Ще до перерви "синьо-жовті" забили м'яч у відповідь, але суддя не зарахував його через офсайд.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик забиває гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Мудрик сказав про збірну України

Одразу після перерви Віктор Циганков зрівняв рахунок, а незадовго до фінального свистка Михайло Мудрик "поставив крапку" у поєдинку. Хавбек "Челсі" присвятив перемогу вболівальникам та воїнам, які захищають Україну на фронті.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик після поєдинку. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик задоволений тим, що його команді вдалося перемогти. Михайло заявив, що знав, у який кут проб'є, коли одержав передачу від Георгія Судакова. Півзахисник збірної України вважає цей гол одним із найважливіших у своїй кар'єрі.

"Наша команда знову зробила камбек, і мене це вже починає лякати. Ми пропускаємо гол, потім демонструємо характер, відіграємось і перемагаємо. Треба намагатися першими забивати та спокійною закінчувати матчі перемогою", — розповів Мудрик.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії. 

Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

Мбаппе доведеться заплатити "ПСЖ", щоб перейти до "Реала". 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Михайло Мудрик
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом