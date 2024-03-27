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Мудрик рассказал секрет камбэков команды Реброва

27 марта 2024 17:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик рассказал секрет камбэков команды Реброва
Михаил Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился мнением о победе национальной команды над Исландией. Именно гол воспитанника "Шахтера" позволил подопечным Сергея Реброва завоевать путевку на Евро-2024.

Мудрик стал "Лучшим игроком матча" по версии болельщиков сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Сборная Украины первой пропустила гол в матче с Исландией. Еще до перерыва "сине-желтые" забили ответный мяч, но судья не засчитал его из-за офсайда. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик забивает гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Мудрик сказал про сборную Украины

Сразу после перерыва Виктор Цыганков сравнял счет, а незадолго до финального свистка Михаил Мудрик "поставил точку" в поединке. Хавбек "Челси" посвятил победу болельщикам и воинам, которые защищают Украину на фронте. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик после поединка. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик доволен тем, что его команде удалось одержать победу. Михаил заявил, что знал, в какой угол пробьет, когда получил передачу от Георгия Судакова. Полузащитник сборной Украины считает этот гол одним из самых важных в своей карьере.  

"Наша команда снова сделала камбэк, и меня это уже начинает пугать. Мы пропускаем гол, потом демонстрируем характер, отыгрываемся и побеждаем. Надо стараться первыми забивать и спокойной заканчивать матчи победой", — рассказал Мудрик. 

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

Мбаппе придется заплатить "ПСЖ", чтобы перейти в "Реал".

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Михаил Мудрик
Евро-2024

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