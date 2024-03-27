Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии

Матвиенко поздравляет Цыганкова. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков поздравил болельщиков с выходом команды на Евро-2024. Футболист отметил, что эта победа получилась сложной для "сине-желтых".

Цыганков появился на поле сразу после того, как восстановился от последствий травмы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Виктор Цыганков не принимал участие в победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1) в прошлом матче. Он приехал в лагерь национальной команды с травмой и сумел выйти на поле только в решающем поединке с Исландией (2:1). Хавбек забил важный гол и принял участие в комбинации, которую завершил точным ударом Михаил Мудрик.

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что сказал Цыганков после игры

Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы о матче с Исландией вскоре после финального свистка. Виктор даже не успел зайти в раздевалку команды и поучаствовать в праздновании важной победы.

Цыганков посвятил триумф сборной Украины воинам, которые защищают рубежи страны от российских оккупантов. Он признал, что без этих людей ничего бы не было.

Футболист рассказал, что успел провести после восстановления от травмы три тренировки. Он понимал, насколько важным был матч, и не смог остаться в стороне. Цыганков рассказал, что Исландия удивила его организованными действиями в обороне. Украинцам пришлось приложить массу усилий, чтобы забить голы. Однако команда Реброва справилась с нервами и вырвала победу у соперника.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

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