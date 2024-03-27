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Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії

27 березня 2024 08:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії
Матвієнко вітає Циганкова. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков привітав уболівальників із виходом команди на Євро-2024. Футболіст зазначив, що ця перемога вийшла складною для "синьо-жовтих".

Циганков з'явився на полі одразу після того, як відновився від наслідків травми, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Віктор Циганков не брав участі у перемозі збірної України над Боснією та Герцеговиною (2:1) у минулому матчі. Він приїхав до табору національної команди з травмою і зумів вийти на поле лише у вирішальному поєдинку з Ісландією (2:1). Хавбек забив важливий гол і взяв участь у комбінації, яку завершив влучним ударом Михайло Мудрик.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що сказав Циганков після гри

Півзахисник збірної України відповів на запитання щодо матчу з Ісландією незабаром після фінального свистка. Віктор навіть не встиг зайти у роздягальню команди та взяти участь у святкуванні важливої перемоги.

Циганков присвятив тріумф збірної України воїнам, які захищають кордони країни від російських окупантів. Він визнав, що без цих людей нічого не було б.

Футболіст розповів, що встиг провести після відновлення від травм три тренування. Він розумів, наскільки важливим був матч, і не зміг залишитися осторонь. Циганков розповів, що Ісландія здивувала його організованими діями в обороні. Українцям довелося докласти багато зусиль, щоб забити голи. Проте команда Реброва впоралася з нервами та вирвала перемогу у суперника.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Євро-2024

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