Ребров розповів, як гравці збірної України кричали один на одного у перерві матчу

Сергій Ребров на преконференції. Фото: Reuters/Amel Emric

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про перемогу своєї команди над Ісландією у відборі на Євро-2024. Наставник подякував уболівальникам за підтримку.

Ребров розповів, як гравці поводилися у перерві матчу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю тренер в ефірі "Суспільного".

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Збірна України пропустила у першому таймі гол від футболістів з Ісландії. "Синьо-жовті" могли відіграти ще до перерви, але суддя не зарахував гол Романа Яремчука. Однак у другому таймі Віктор Циганков та Михайло Мудрик принесли своїй команді перемогу.

Що розповів Ребров

Наставник збірної України заявив, що йому не довелося додатково налаштовувати своїх підопічних на другу частину поєдинку. Футболісти бурхливо відреагували на невдачу у першому таймі, криком висловлювали емоції у роздягальні та були готові перевернути хід матчу.

Радість Зінченка та Довбика після матчу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Тренер подякував уболівальникам за підтримку та присвятив перемогу захисникам та народу України. Він запевнив, що всі футболісти розуміли, наскільки важливо подарувати співвітчизникам привід для радості.

А от воротарське питання у збірній України, за словами Реброва, не закрите. Те саме стосується й інших позицій у національній команді. Наставник заявив, що гравці мають повернутися до клубів та отримувати стабільну ігрову практику перед чемпіонатом Європи.

Збірна України зіграє на Євро-2024 із командами Румунії, Бельгії та Словаччини.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

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