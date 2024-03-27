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Збірна України на Євро-2024 — з ким зіграє команда Реброва

27 березня 2024 00:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України на Євро-2024 — з ким зіграє команда Реброва
Роман Яремчук у матчі проти збірної Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи з футболу. Турнір пройде влітку у Німеччині.

Вже відомо, із ким команда Сергія Реброва зустрінеться на груповому етапі першості, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українці провели відбір на Євро-2024 та зайняли третій рядок у своїй групі. Це дозволило "синьо-жовтим" взяти участь у кваліфікаційному раунді. Там команда Сергія Реброва послідовно обіграла збірні Боснії та Герцеговини та Ісландії з однаковим рахунком 2:1.

Збірна України
Збірна України святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

З ким Україна зіграє на Євро-2024

Жеребкування групового етапу континентальної першості вже відбулося. Команда Сергія Реброва потрапила до групи "Е". Суперниками збірної України на Євро-2024 стануть Словаччина, Бельгія та Румунія. Дві найкращі команди квартету вийдуть у плей-офф. Не виключено, що і третя збірна групи опиниться там же на підставі рейтингу.

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Для збірної України турнір розпочнеться 17 червня у Мюнхені поєдинком проти Румунії. Вже 21 червня підопічні Реброва зіграють у Дюссельдорфі проти Словаччини, а 26 червня посперечаються за перемогу у Штутгарті з національною командою Бельгії.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024

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