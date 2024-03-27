Сборная Украины на Евро-2024 — с кем сыграет команда Реброва

Роман Яремчук в матче против сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет летом в Германии.

Уже известно, с кем команда Сергея Реброва встретится на групповом этапе первенства, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинцы провели отбор на Евро-2024 и заняли третью строчку в своей группе. Это позволило "сине-желтым" принять участие в квалификационном раунде. Там команда Сергея Реброва последовательно обыграла сборные Боснии и Герцеговины и Исландии с одинаковым счетом 2:1.

Сборная Украины празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

С кем Украина сыграет на Евро-2024

Жеребьевка группового этапа континентального первенства уже состоялась. Команда Сергея Реброва попала в группе "Е". Соперниками сборной Украины на Евро-2024 станут Словакия, Бельгия и Румыния. Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф. Не исключено, что и третья сборная группы окажется там же на основании рейтинга.

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Для сборной Украины турнир начнется 17 июня в Мюнхене поединком против Румынии. Уже 21 июня подопечные Реброва сыграют в Дюссельдорфе против Словакии, а 26 июня сразятся в Штуттгарте с национальной командой Бельгии.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.