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Сборная Украины на Евро-2024 — с кем сыграет команда Реброва

27 марта 2024 00:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины на Евро-2024 — с кем сыграет команда Реброва
Роман Яремчук в матче против сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет летом в Германии. 

Уже известно, с кем команда Сергея Реброва встретится на групповом этапе первенства, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинцы провели отбор на Евро-2024 и заняли третью строчку в своей группе. Это позволило "сине-желтым" принять участие в квалификационном раунде. Там команда Сергея Реброва последовательно обыграла сборные Боснии и Герцеговины и Исландии с одинаковым счетом 2:1. 

Сборная Украины
Сборная Украины празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

С кем Украина сыграет на Евро-2024 

Жеребьевка группового этапа континентального первенства уже состоялась. Команда Сергея Реброва попала в группе "Е". Соперниками сборной Украины на Евро-2024 станут Словакия, Бельгия и Румыния. Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф. Не исключено, что и третья сборная группы окажется там же на основании рейтинга. 

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Для сборной Украины турнир начнется 17 июня в Мюнхене поединком против Румынии. Уже 21 июня подопечные Реброва сыграют в Дюссельдорфе против Словакии, а 26 июня сразятся в Штуттгарте с национальной командой Бельгии. 

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024

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