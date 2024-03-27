Жирона трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024
Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик помогли своей команде получить путевку на Евро-2024. Оба игрока забили по голу в двух квалификационных матчах отборочного этапа.
Испанский клуб "Жирона" на своей странице в Instagram поздравил украинских футболистов с важным достижением.
Сборная Украины обыграла в квалификации отбора на чемпионат Европы сначала команду Боснии и Герцеговины, а затем Исландию. Поединки развивались по схожему сценарию: сначала подопечные Сергея Реброва пропускали гол, а потом героически отыгрывались и вырывали победу.
Поздравление от "Жироны"
Из четырех мячей сборной Украины, которые были забиты за последнюю неделю, по голу записали на свой счет Артем Довбик и Виктор Цыганков. В "Жироне", цвета которой защищают эти футболисты, оперативно отреагировали на их успехи.
После гола Цыганкова на странице каталонской команды в социальной сети появилось видео эпизода с красноречивой надписью "TSYGANGOAT UA". Это прозвище Виктора составлено из первых букв его фамилии, а также аббревиатуры Greatest of All Time (Лучший на все времена — Ред.). Партнеры по команде похвалили действия Цыганкова. "Удар на миллион", — написал Алейш Гарсия.
После финального свистка "Жирона" написала: "Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют на чемпионате Европы! Поздравляем, парни!".
Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.
В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.
Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.
"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.
Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.
Читайте Новини.LIVE!