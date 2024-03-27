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Жирона трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024

27 марта 2024 13:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024
Виктор Цыганков празднует гол в ворота сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик помогли своей команде получить путевку на Евро-2024. Оба игрока забили по голу в двух квалификационных матчах отборочного этапа. 

Испанский клуб "Жирона" на своей странице в Instagram поздравил украинских футболистов с важным достижением. 

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Сборная Украины обыграла в квалификации отбора на чемпионат Европы сначала команду Боснии и Герцеговины, а затем Исландию. Поединки развивались по схожему сценарию: сначала подопечные Сергея Реброва пропускали гол, а потом героически отыгрывались и вырывали победу. 

Артем Довбик
Артем Довбик обнимает Александра Зинченко. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Поздравление от "Жироны" 

Из четырех мячей сборной Украины, которые были забиты за последнюю неделю, по голу записали на свой счет Артем Довбик и Виктор Цыганков. В "Жироне", цвета которой защищают эти футболисты, оперативно отреагировали на их успехи. 

Цыганков и Довбик
"Жирона" поздравила Цыганкова и Довбика. Фото: скриншот instagram.com/gironafc/

После гола Цыганкова на странице каталонской команды в социальной сети появилось видео эпизода с красноречивой надписью "TSYGANGOAT UA". Это прозвище Виктора составлено из первых букв его фамилии, а также аббревиатуры Greatest of All Time (Лучший на все времена — Ред.). Партнеры по команде похвалили действия Цыганкова. "Удар на миллион", — написал Алейш Гарсия. 

После финального свистка "Жирона" написала: "Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют на чемпионате Европы! Поздравляем, парни!"

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

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"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Евро-2024
Жирона

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