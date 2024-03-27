Жирона зворушливо привітала Циганкова та Довбика з поїздкою на Євро-2024

Віктор Циганков святкує гол у ворота збірної Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик допомогли своїй команді здобути путівку на Євро-2024. Обидва гравці забили по голу у двох кваліфікаційних матчах відбірного етапу.

Іспанський клуб "Жирона" на своїй сторінці в Instagram привітав українських футболістів із важливим досягненням.

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Збірна України обіграла у кваліфікації відбору на чемпіонат Європи спочатку команду Боснії та Герцеговини, а потім Ісландії. Поєдинки розвивалися за схожим сценарієм: спочатку підопічні Сергія Реброва пропускали гол, а потім героїчно відігравали та виривали перемогу.

Артем Довбик обіймає Олександра Зінченка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Привітання від "Жирони"

З чотирьох м'ячів збірної України, забитих за останній тиждень, по голу записали на свій рахунок Артем Довбик та Віктор Циганков. У "Жироні", кольори якої захищають ці футболісти, оперативно відреагували на їхні успіхи.

"Жирона" привітала Циганкова та Довбика. Фото: скриншот instagram.com/gironafc/

Після голу Циганкова на сторінці каталонської команди в соціальній мережі з'явилося відео епізоду з промовистим написом "TSYGANGOAT UA". Це прізвисько Віктора складено з перших букв його прізвища, а також абревіатури Greatest of All Time (Кращий на всі часи — Ред.). Партнери за командою похвалили дії Циганкова. "Удар на мільйон", — написав Алейш Гарсія.

Після фінального свистка "Жирона" написала: "Артем Довбик та Віктор Циганков зіграють на чемпіонаті Європи! Вітаємо, хлопці!".

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