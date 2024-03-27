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У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України

27 березня 2024 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України
Михайло Мудрик у матчі проти збірної Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" оцінив внесок Михайла Мудрика у перемогу збірної України над Ісландією. Гол молодого вінгера приніс "синьо-жовтим" путівку на Євро-2024.

Україна пропустила гол у першому таймі, але двічі забила після перерви, нагадує портал Новини.LIVE.

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Збірна України здобула дві перемоги у кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи. Команда Сергія Ребров обіграла Боснію та Герцеговину з Ісландією з однаковим рахунком 2:1. Михайло Мудрік відіграв важливу роль в успіху своєї команди. Саме він став автором вирішального гола у складі "синьо-жовтих".

Мудрік та Судаков
Мудрик та Судаков святкують гол. Фото: УАФ

"Челсі" похвалив Мудрика

Саме вінгер лондонського клубу став "Гравцем матчу" за версією вболівальників збірної України. Колишній партнер Мудрика з "Шахтаря" Георгій Судаков після матчу виклав фото з Михайлом і назвав свого друга "супергероєм".

Михайло Мудрік
"Челсі" привітав Мудрика. Фото: скріншот instagram.com/chelseafc/

Також Мудрика похвалили й у "Челсі". Лондонський клуб присвятив півзахиснику одразу кілька повідомлень. "Це наш Міша", — написав клуб на своїй сторінці в Instagram після того, як хавбек забив переможний гол. "Михайло Мудрик вивів збірну України на Євро-2024", — заявили в клубі після фінального свистка.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути. 

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Михайло Мудрик
Євро-2024
Челсі

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