Маліновський назвав головну проблему збірної України у матчі з Ісландією

Збірна України до гри. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Ісландією (2:1). "Синьо-жовті" вибороли путівку на Євро-2024.

Маліновський заявив, що підтримка вболівальників допомогла його команді перемогти, повідомляє "Трибуна".

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Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією. Команда Сергія Реброва першою пропустила гол у свої ворота, але зуміла забити у відповідь три м'ячі. Два з них були зараховані.

Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що допомогло перемогти збірній України

Руслан Маліновський заявив, що його партнери по команді не сумнівалися, що зможуть завоювати путівку на Євро-2024. Навіть після пропущеного голу збірна України прагнула виправити ситуацію. Футболісти продемонстрували характер і волю до перемоги, що допомогло їм досягти успіху.

"Був великий тиск на команду, тому що всі говорили, що ми фаворити. Це заважало зосередитися. Усі розуміли, що буде важка гра", — розповів Маліновський.

Футболіст розповів, що ісландські гравці наприкінці матчу втомилися, їхня оборона почала припускатися помилок. Українці продовжили атакувати та зуміли забити декілька голів.

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