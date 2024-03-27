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Маліновський назвав головну проблему збірної України у матчі з Ісландією

27 березня 2024 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський назвав головну проблему збірної України у матчі з Ісландією
Збірна України до гри. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Ісландією (2:1). "Синьо-жовті" вибороли путівку на Євро-2024.

Маліновський заявив, що підтримка вболівальників допомогла його команді перемогти, повідомляє "Трибуна".

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Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією. Команда Сергія Реброва першою пропустила гол у свої ворота, але зуміла забити у відповідь три м'ячі. Два з них були зараховані.

Збірна України
Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що допомогло перемогти збірній України

Руслан Маліновський заявив, що його партнери по команді не сумнівалися, що зможуть завоювати путівку на Євро-2024. Навіть після пропущеного голу збірна України прагнула виправити ситуацію. Футболісти продемонстрували характер і волю до перемоги, що допомогло їм досягти успіху.

"Був великий тиск на команду, тому що всі говорили, що ми фаворити. Це заважало зосередитися. Усі розуміли, що буде важка гра", — розповів Маліновський.

Футболіст розповів, що ісландські гравці наприкінці матчу втомилися, їхня оборона почала припускатися помилок. Українці продовжили атакувати та зуміли забити декілька голів.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Руслан Маліновський

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