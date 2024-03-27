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Малиновский назвал главную проблему сборной Украины в матче с Исландией

27 марта 2024 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский назвал главную проблему сборной Украины в матче с Исландией
Сборная Украины перед игрой. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Исландией (2:1). "Сине-желтые" завоевали путевку на Евро-2024. 

Малиновский заявил, что поддержка болельщиков помогла его команде победить, сообщает "Трибуна". 

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Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией. Команда Сергея Реброва первой пропустила гол в свои ворота, но сумела забить в ответ три мяча. Два из них были засчитаны. 

Сборная Украины
Игроки сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что помогло победить сборной Украины

Руслан Малиновский заявил, что его партнеры по команде не сомневались в том, что смогут завоевать путевку на Евро-2024. Даже после пропущенного гола сборная Украины стремилась исправить ситуацию. Футболисты продемонстрировали характер и волю к победе, что помогло им добиться успеха. 

"Было большое давление на команду, потому что все говорили, что мы фавориты. Это мешало сосредоточиться. Все понимали, что будет трудная игра", — рассказал Малиновский. 

Футболист рассказал, что исландские игроки в конце матча устали, их оборона начала допускать ошибки. Украинцы продолжили атаковать и сумели забить несколько голов. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Руслан Малиновский

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