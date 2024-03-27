Малиновский назвал главную проблему сборной Украины в матче с Исландией

Сборная Украины перед игрой. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Исландией (2:1). "Сине-желтые" завоевали путевку на Евро-2024.

Малиновский заявил, что поддержка болельщиков помогла его команде победить, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией. Команда Сергея Реброва первой пропустила гол в свои ворота, но сумела забить в ответ три мяча. Два из них были засчитаны.

Игроки сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что помогло победить сборной Украины

Руслан Малиновский заявил, что его партнеры по команде не сомневались в том, что смогут завоевать путевку на Евро-2024. Даже после пропущенного гола сборная Украины стремилась исправить ситуацию. Футболисты продемонстрировали характер и волю к победе, что помогло им добиться успеха.

"Было большое давление на команду, потому что все говорили, что мы фавориты. Это мешало сосредоточиться. Все понимали, что будет трудная игра", — рассказал Малиновский.

Футболист рассказал, что исландские игроки в конце матча устали, их оборона начала допускать ошибки. Украинцы продолжили атаковать и сумели забить несколько голов.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.