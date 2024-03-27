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В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

27 марта 2024 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины
Михаил Мудрик в матче против сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" оценил вклад Михаила Мудрика в победу сборной Украины над Исландией. Гол молодого вингера принес "сине-желтым" путевку на Евро-2024. 

Украина пропустила гол в первом тайме, но дважды забила после перерыва, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины одержала две победы в квалификационном раунде отбора на чемпионат Европы. Команда Сергея Ребров обыграла Боснию и Герцеговину с Исландией с одинаковым счетом 2:1. Михаил Мудрик сыграл важную роль в успехе своей команды. Именно он стал автором решающего гола в составе "сине-желтых". 

Мудрик и Судаков
Мудрик и Судаков празднуют гол. Фото: УАФ

"Челси" похвалил Мудрика

Именно вингер лондонского клуба стал "Игроком матча" по версии болельщиков сборной Украины. Бывший партнер Мудрика по "Шахтеру" Георгий Судаков после матча выложил фото с Михаилом и назвал своего друга "супергероем". 

Михаил Мудрик
"Челси" поздравил Мудрика. Фото: скриншот instagram.com/chelseafc/

Также Мудрика похвалили и в "Челси". Лондонский клуб посвятил полузащитнику сразу несколько сообщений. "Это наш Миша", — написал клуб на своей странице в Instagram после того, как хавбек забил победный гол. "Михаил Мудрик вывел сборную Украины на Евро-2024", — заявили в клубе после финального свистка. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.

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Сборная Украины по футболу
Михаил Мудрик
Евро-2024
Челси

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