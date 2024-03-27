В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

Михаил Мудрик в матче против сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Лондонский "Челси" оценил вклад Михаила Мудрика в победу сборной Украины над Исландией. Гол молодого вингера принес "сине-желтым" путевку на Евро-2024.

Украина пропустила гол в первом тайме, но дважды забила после перерыва, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины одержала две победы в квалификационном раунде отбора на чемпионат Европы. Команда Сергея Ребров обыграла Боснию и Герцеговину с Исландией с одинаковым счетом 2:1. Михаил Мудрик сыграл важную роль в успехе своей команды. Именно он стал автором решающего гола в составе "сине-желтых".

Мудрик и Судаков празднуют гол. Фото: УАФ

"Челси" похвалил Мудрика

Именно вингер лондонского клуба стал "Игроком матча" по версии болельщиков сборной Украины. Бывший партнер Мудрика по "Шахтеру" Георгий Судаков после матча выложил фото с Михаилом и назвал своего друга "супергероем".

"Челси" поздравил Мудрика. Фото: скриншот instagram.com/chelseafc/

Также Мудрика похвалили и в "Челси". Лондонский клуб посвятил полузащитнику сразу несколько сообщений. "Это наш Миша", — написал клуб на своей странице в Instagram после того, как хавбек забил победный гол. "Михаил Мудрик вывел сборную Украины на Евро-2024", — заявили в клубе после финального свистка.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

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