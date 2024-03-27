Зінченко розповів, як Ребров надихнув команду на перемогу у складний момент

Олександр Зінченко святкує перемогу після фінального свистка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко згадав слова головного тренера, якими Сергій Ребров мотивував гравців у роздягальні після першого тайму у матчі з Ісландією. "Синьо-жовті" не сумнівалися, що зможуть перемогти.

Зінченко присвятив тріумф національної команди захисникам та народу України, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Збірна України домінувала з перших хвилин матчу з Ісландією. Проте на 30-й хвилині поєдинку Альберт Гудмундссон вивів гостей уперед. "Синьо-жовті" забили гол у відповідь, але суддя не зарахував його через офсайд.

Олександр Зінченко захищає вболівальника від польського поліцейського. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Ребров зробив у перерві

Олександр Зінченко відверто розповів про бесіду із Сергієм Ребровим після першого тайму. Тренер збірної України попросив футболістів нічого не міняти у своїй грі. Він наполягав, що команда має продовжувати вірити в себе та в те, що зуміє перемогти.

"Я б не сказав, що ми програли перший тайм. Просто Ісландія забила хороший гол завдяки індивідуальним діям Гудмундссона. Але ми правильно відреагували на цю проблему і зуміли вирвати перемогу. Я відчуваю приблизно ті самі почуття, як після виходу до чвертьфіналу Євро-2020", — розповів Зінченко.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

Голанн використовує матчі з "Реалом" для відходу з "Манчестер Сіті" — що відомо.