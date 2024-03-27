Зинченко рассказал, как Ребров вдохновил команду на победу в сложный момент

Александр Зинченко празднует победу после финального свистка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил слова главного тренера, которыми Сергей Ребров мотивировал игроков в раздевалке после первого тайма в матче с Исландией. "Сине-желтые" не сомневались в то, что смогут победить.

Зинченко посвятил триумф национальной команды защитникам и народу Украины, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Сборная Украины доминировала с первых минут матча с Исландией. Однако на 30-й минуте поединка Альберт Гудмундссон вывел гостей вперед. "Сине-желтые" забили ответный гол, но судья не засчитал его из-за офсайда.

Александр Зинченко защищает болельщика от польского полицейского. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Ребров сделал в перерыве

Александр Зинченко откровенно рассказал о беседе с Сергеем Ребровым после первого тайма. Тренер сборной Украины попросил футболистов ничего не менять в своей игре. Он настаивал, что команда должна продолжать верить в себя и в то, что сумеет победить.

"Я бы не сказал, что мы проиграли первый тайм. Просто Исландия забила хороший гол благодаря индивидуальным действиям Гудмундссона. Но мы правильно отреагировали на эту проблему и сумели вырвать победу. Я испытываю примерно те же чувства, как после выхода в четвертьфинал Евро-2020", — рассказал Зинченко.

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