Сборная Украины в драматическом матче завоевала путевку на Евро-2024

Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В решающем матче отбора на Евро-2024 сборная Украины приняла национальную команду Исландии. Поединок получился драматическим для подопечным Сергея Реброва.

"Сине-желтые" снова первыми пропустили гол в свои ворота, сообщает портал Новини.LIVE.

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После победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) в прошлом туре квалификационного раунда отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграла с Исландией. Только победа в этом противостоянии гарантировала любой из команд участием на континентальном первенстве.

Как сыграла сборная Украины

Украина — Исландия — 2:1 (0:1)

Голы: Цыганков, 54; Мудрик, 84 — Альберт Гудмундссон, 30.

Сборная Украины: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Бражко — Судаков, Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 64), Мудрик — Яремчук (Довбик, 72).

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Исландии: Валдимарссон — Тораринссон (Оскарссон, 64), Пальссон, Ингасон, Й.Гудмундссон (капитан), Торштайнссон (Эллертссон, 87), А.Гудмундссон, Харальдссон (Андерссон, 87), Гретарссон, Траустасон, А.Гудйонсен (Финссон, 63).

Тренер: Оге Харейде.

Поединок начался в спокойном темпе. Украинцы понимали, что впереди как минимум 90 минут, а исландцы играли "от соперника". Ситуацию "оживил" эпизод на 30-й минуте. Гудмундссон получил мяч перед воротами команды Реброва, убрал с пути двух соперников и пробил из-под Бражко, 0:1!

Сборная Украины создала ряд моментов у ворот Валдимарссона. Могли отличиться Миколенко, Мудрик, Судаков и даже Забарный. Яремчуку удалось забить незадолго до перерыва, но судья отменил гол из-за офсайда у Цыганкова.

В начале второго тайма Виктор исправил ситуацию. На 54-й минуте хавбек "Жироны" получил мяч от Судакова, прошел вдоль линии чужой штрафной и аккуратно пробил под штангу, 1:1!

Украинцы продолжили играть активно, вскоре Яремчук из выгодной позиции послал мяч в сетку ворот исландцев с внешней стороны. На 70-й минуте Валдимарссон отбил мяч после мощного удара Судакова со штрафного.

Виктор Цыганков забивает гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Через несколько минут Яремчуку не позволили пробить из пределов гостевой вратарской. На 74-й минуте Бражко передачей из глубины поля нашел на ударной позиции Миколенко, но Виталий не сумел переиграть голкипера.

В те минуты матча у гостей почти ничего не получалось в атаке. Болельщики гнали сборную Украины вперед. Но на 77-й минуте "сине-желтые" едва не пропустили второй гол. Забарный сделал неудачную передачу, в результате Лунин спас партнеров по команде после удара Гудмундссона.

Ключевой момент матча произошел на 84 минуте. Цыганков сделал передачу с правого края в центр, Судаков перевел на Мудрика, и Михаил не промахнулся мимо угла ворот, 2:1!

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