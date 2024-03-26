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Збірна України у драматичному матчі здобула путівку на Євро-2024

26 березня 2024 23:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України у драматичному матчі здобула путівку на Євро-2024
Збірна України перед матчем Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вирішальному матчі відбору на Євро-2024 збірна України прийняла національну команду Ісландії. Поєдинок вийшов драматичним для підопічних Сергія Реброва.

"Синьо-жовті" знову першими пропустили гол у свої ворота, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Після перемоги над Боснією та Герцеговиною (2:1) у минулому турі кваліфікаційного раунду відбору на Євро-2024 збірна України зіграла з Ісландією. Лише перемога у цьому протистоянні гарантувала будь-якій з команд участю на континентальній першості.

Як зіграла збірна України

Україна — Ісландія — 2:1 (0:1)

Голи: Циганков, 54; Мудрик, 84 — Альберт Гудмундссон, 30.

Збірна України: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Бражко — Судаков, Циганков (Таловєров, 88), Маліновський (Зінченко, 64), Мудрик — Яремчук (Довбик, 72).

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Ісландії: Валдімарссон — Торарінсон (Оскарссон, 64), Пальссон, Інгасон, Й.Гудмундссон (капітан), Торштайнссон (Еллертссон, 87), А.Гудмундссон, Харальдссон (Андерссон, 87), Гретарссон. 63).

Тренер: Оге Харейде.

Поєдинок розпочався у спокійному темпі. Українці розуміли, що попереду щонайменше 90 хвилин, а ісландці грали "від суперника". Ситуацію "оживив" епізод на 30 хвилині. Гудмундссон отримав м'яч перед воротами команди Реброва, прибрав зі шляху двох суперників і пробив з-під Бражка, 0:1!

Збірна України створила низку моментів біля воріт Валдімарссона. Могли відзначитись Миколенко, Мудрик, Судаков і навіть Забарний. Яремчуку вдалося забити незадовго до перерви, але суддя скасував гол через офсайд у Циганкова.

На початку другого тайму Віктор виправив ситуацію. На 54-й хвилині хавбек "Жирони" отримав м'яч від Судакова, пройшов уздовж лінії чужого штрафного майданчика й акуратно пробив під штангу, 1:1!

Українці продовжили грати активно, невдовзі Яремчук із вигідної позиції послав м'яч у сітку воріт ісландців із зовнішнього боку. На 70-й хвилині Валдімарссон відбив м'яч після потужного удару Судакова зі штрафного.

Віктор Циганков
Віктор Циганков забиває гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

За декілька хвилин Яремчуку не дозволили пробити з меж гостьової воротарської. На 74-й хвилині Бражко передачею із глибини поля знайшов на ударній позиції Миколенка, але Віталій не зумів переграти голкіпера.

У ті хвилини матчу у гостей майже нічого не виходило в атаці. Уболівальники гнали збірну України вперед. Але на 77-й хвилині "синьо-жовті" ледь не пропустили другий гол. Забарний зробив невдалу передачу, внаслідок чого Лунін врятував партнерів по команді після удару Гудмундссона.

Ключовий момент матчу стався на 84-й хвилині. Циганков зробив передачу з правого краю в центр, Судаков перевів на Мудрика, і Михайло не промахнувся повз кут воріт, 2:1!

Збірна України провела складний відбір, протистояла Англії та Італії, зіграла два матчі кваліфікаційного раунду. І зрештою здобула путівку на Євро-2024. Були помилки, але є час виправити їх до початку турніру!

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Збірна України з футболу
Ісландія
Віктор Циганков
Євро-2024

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