Україна приймає Ісландію — як команди зіграли у першому таймі
У вирішальному поєдинку кваліфікації на Євро-2024 збірна України поступається у рахунку національній команді Ісландії. У першому таймі підопічні Сергія Реброва пропустили гол.
Українці забили м'яч у відповідь, але рефері його не зарахував, повідомляє портал Новини.LIVE.
У вівторок, 26 березня, збірна України приймає Ісландії у матчі відбору на чемпіонат Європи. Переможець протистояння отримає путівку до групового етапу континентальної першості.
Проблеми збірної України
Як і п'ять днів тому у матчі з Боснією та Герцеговиною, команда Сергія Реброва знову першою пропустила гол. На 30-й хвилині зустрічі Алберт Тор Гудмундссон у штрафному майданчику "синьо-жовтих" обіграв трьох опонентів і обвідним ударом направив м'яч повз ворота, 0:1!
При цьому збірна України створила чимало моментів біля воріт суперника. Могли забити Миколенко, Судаков, Мудрик та Забарний. Незадовго до перерви Яремчук відправив м'яч у сітку воріт Ісландії, але рефері скасував гол через офсайд.
У збірної України ще є щонайменше 45 хвилин, щоб змінити ситуацію та завоювати путівку на Євро-2024.
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