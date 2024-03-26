Збірна України приймає Ісландію — скільки вболівальників підтримають команду
У вирішальному матчі відбору на Євро-2024 збірна України гратиме практично за заповнених трибун. Команду Сергій Ребров підтримають декілька десятків тисяч уболівальників.
Стадіон у Вроцлаві заповнений більш ніж наполовину, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив декілька замін в основному складі команди, порівняно з матчем проти Боснії та Герцеговини (2:1). На поле стадіону у Вроцлаві з перших хвилин гри вийдуть Віктор Циганков, Руслан Маліновський та Роман Яремчук.
Скільки вболівальників відвідають матч
Цей поєдинок вважається домашнім для збірної України. За інформацією УАФ, на гру прийдуть 34 тисячі вболівальників. При цьому 460 глядачів приїхали з Ісландії.
Загалом стадіон "Тарчинський" вміщує 45 000 уболівальників. На матчі Україна — Ісландія він буде заповнений більш ніж наполовину.
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