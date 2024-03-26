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Збірна України приймає Ісландію — скільки вболівальників підтримають команду

26 березня 2024 21:10
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Збірна України приймає Ісландію — скільки вболівальників підтримають команду
Сергій Ребров та Андрій Шевченко. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вирішальному матчі відбору на Євро-2024 збірна України гратиме практично за заповнених трибун. Команду Сергій Ребров підтримають декілька десятків тисяч уболівальників.

Стадіон у Вроцлаві заповнений більш ніж наполовину, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив декілька замін в основному складі команди, порівняно з матчем проти Боснії та Герцеговини (2:1). На поле стадіону у Вроцлаві з перших хвилин гри вийдуть Віктор Циганков, Руслан Маліновський та Роман Яремчук.

Стадіон у Вроцлаві
Стадіон у Вроцлаві. Фото: УАФ

Скільки вболівальників відвідають матч

Цей поєдинок вважається домашнім для збірної України. За інформацією УАФ, на гру прийдуть 34 тисячі вболівальників. При цьому 460 глядачів приїхали з Ісландії.

Загалом стадіон "Тарчинський" вміщує 45 000 уболівальників. На матчі Україна — Ісландія він буде заповнений більш ніж наполовину.

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Збірна України з футболу
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Євро-2024

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