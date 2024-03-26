Стартові склади на матч Україна — Ісландія — Ребров здивував вибором гравців
Головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив склад на кваліфікаційний матч добору на Євро-2024. У воротах національної команди зіграє Андрій Лунін.
Наставники збірних України та Ісландії опублікували стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.
У вівторок, 26 березня, збірна України грає вирішальний матч за право пробитися до групової стадії чемпіонату Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стала національна команда Ісландії.
Склади на матч Україна — Ісландія
Поєдинок відбору Євро-2024 розпочнеться о 21:45 за київським часом. Головний арбітр зустрічі — француз Клеман Тюрпен. Матч пройде у польському місті Вроцлав.
Збірна України: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Бражко — Судаков, Циганков, Маліновський, Мудрик — Яремчук.
Тренер: Сергій Ребров.
Збірна Ісландії: Валдімарссон — Торарінсон, Пальсон, Інгасон, Й.Гудмундссон (капітан), Торштайнссон, А.Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А.Гудйонсен.
Тренер: Оге Харейде.
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