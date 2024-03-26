Стартовые составы на матч Украина — Исландия — Ребров удивил выбором игроков
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил состав на квалификационный матч отбора на Евро-2024. В воротах национальной команды сыграет Андрей Лунин.
Наставники сборных Украины и Исландии опубликовали стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.
Во вторник, 26 марта, сборная Украины играет решающий матч за право пробиться в групповую стадию чемпионата Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" стала национальная команда Исландии.
Составы на матч Украина — Исландия
Поединок отбора Евро-2024 начнется в 21:45 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Матч пройдет в польском городе Вроцлав.
Сборная Украины: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Бражко — Судаков, Цыганков, Малиновский, Мудрик — Яремчук.
Тренер: Сергей Ребров.
Сборная Исландии: Валдимарссон — Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й.Гудмундссон (капитан), Торштайнссон, А.Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А.Гудйонсен.
Тренер: Оге Харейде.
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