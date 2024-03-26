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Стартовые составы на матч Украина — Исландия — Ребров удивил выбором игроков

26 марта 2024 20:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Стартовые составы на матч Украина — Исландия — Ребров удивил выбором игроков
Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил состав на квалификационный матч отбора на Евро-2024. В воротах национальной команды сыграет Андрей Лунин. 

Наставники сборных Украины и Исландии опубликовали стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 26 марта, сборная Украины играет решающий матч за право пробиться в групповую стадию чемпионата Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" стала национальная команда Исландии. 

Сборная Украины
Афиша матча сборной Украины. Фото: 

Составы на матч Украина — Исландия 

Поединок отбора Евро-2024 начнется в 21:45 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Матч пройдет в польском городе Вроцлав. 

Сборная Украины: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Бражко — Судаков, Цыганков, Малиновский, Мудрик — Яремчук. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Сборная Исландии: Валдимарссон — Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й.Гудмундссон (капитан), Торштайнссон, А.Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А.Гудйонсен. 

Тренер: Оге Харейде. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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